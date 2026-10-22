Gazze'de çocuklar bir kap sıcak yemek için sıraya girdi
İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'de, çocuklar ellerindeki boş tencerelerle sıcak yemek sırasında bekledi. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yardım kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yemek dağıtımında yaşananlar kameralara yansırken, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) finansman yetersizliği nedeniyle bölgedeki gıda yardımlarının azaltıldığını duyurdu.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Taberiye kampında sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Yardım kuruluşlarının gerçekleştirdiği dağıtımda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu Filistinliler ellerindeki tencere ve kaplarla yemek alabilmek için sıraya girdi.
Görevlilerin büyük kazanlardan yemek dağıttığı anlar, Gazze'de yaşanan gıda sıkıntısını bir kez daha gözler önüne serdi.
GAZZE'DE GIDA YARDIMLARI AZALIYOR
Bölgedeki insani kriz sürerken Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), finansman sıkıntısı nedeniyle Gazze'ye ulaştırılan yardımlarda ciddi kesintilere gidildiğini açıkladı.
Kuruluşun verilerine göre, aylık gıda yardımı ulaştırılan kişi sayısı 1 milyon 600 binden 1 milyon 100 bine düşürüldü. Ailelere verilen gıda paketleri yarıya indirilirken günlük sıcak yemek dağıtımı da 250 binden 150 bine geriledi.
Ulaşılması güç bölgelerde yaşayan bazı Filistinli ailelere ise artık her gün yerine iki günde bir sıcak yemek ulaştırılabiliyor.