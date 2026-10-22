Gazze'de çocuklar bir kap sıcak yemek için sıraya girdi

Filistinli yaşlı çift zeytin hasadıyla topraklarına tutunuyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Atarot bölgesinde yaşayan Hadra ve Cemil Avad çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen geleneksel zeytin hasadını sürdürüyor. On yılı aşkın süredir zeytin ağaçlarının bakımını üstlenen çift, her yıl olduğu gibi bu yıl da ağaçlarından zeytin topladı. Filistinli çift, hasat geleneğini yaşatarak hem ailelerinden devraldıkları mirası koruyor hem de topraklarıyla bağlarını sürdürüyor. Filistinliler için zeytin ağaçları, geçim kaynağı olmanın yanı sıra kimliğin, kültürel mirasın ve toprağa bağlılığın sembolü olarak görülüyor. Hadra ve Cemil Avad çifti de her yıl gerçekleştirdikleri hasatla bu geleneği gelecek nesillere aktarıyor.