Netanyahu'dan Türkiye mesajı: 'Çatışma istemiyorum'

"Kudüs’ü onlar yönetmek istiyor"

Röportajda sunucunun Türkiye ile gerilime ilişkin sorusunu yanıtlayan Netanyahu, Ankara’nın izlediği politikaların İsrail için bir tehdit unsuru olarak değerlendirildiğini savundu. Erdoğan’ın Kudüs üzerindeki tarihi hak vurgularından rahatsızlığını dile getiren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile bir çatışma istemiyorum. Türkiye bizimle çatışma istiyor. Erdoğan, İsrail’in yok edilmesi gerektiğini, Kudüs’ün onların şehri olduğunu söylüyor. Kudüs’ü onlar yönetecekmiş. Sanırım Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurabileceğini düşünüyor. Burada bir ülke olduğunu unutuyor; bizim milletimiz, bizim toprağımız. Bu topraklara 3 bin yılı aşkın süredir bağlıyız."