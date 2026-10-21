23:11, 21/10/2026, Çarşamba
Tahran'da sembolik Trump hapishanesi kuruldu: Tecriş Meydanı'ndaki gösteri dikkat çekti
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ı temsil eden bir oyuncunun yer aldığı sembolik bir hapishane kuruldu. Başkentin işlek noktalarından Tecriş Meydanı'nda oluşturulan açık hava enstalasyonunda, Trump kılığına giren oyuncu parmaklıklar ardında sergilendi.
Meydanda araç ve yaya yoğunluğu oluştu
Reklam panosu şeklinde tasarlanan alanda parmaklıklar arkasında Trump'ın tavırlarını taklit eden oyuncu, meydandaki vatandaşların ilgisini çekti. Gösteriyi izlemek ve cep telefonlarıyla görüntü kaydetmek isteyenler nedeniyle bölgede araç ve yaya trafiğinde yoğunluk yaşandı. Sembolik hapishanenin dış yüzeyinde, ABD'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ve çeşitli saldırı iddialarına atıfta bulunan afiş ve yazılı mesajlar yer aldı.