Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 5,1 milyon TL ihtarı: Parayı iade etmezseniz suç duyurusunda bulunacağız

Gazetecilerle kahvaltılı bir toplantıda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki eski CHP'lileri hedef alan çok sert açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, partisinin kasasından Yeni Parti'ye usulsüz bir şekilde 5 milyon 100 bin TL aktarıldığını iddia ederek, paranın iadesi için resmi ihtar çektiklerini duyurdu.

"İmza yetkisini kendi çıkarları için kullandılar"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına göre; Özgür Özel ve onunla hareket eden eski partililer, CHP'den ayrılma sürecinde imza yetkilerini kullanarak parti hesabında bulunan 5,1 milyon TL'lik meblağı Yeni Parti'ye bağış olarak geçirdi.

Durumu "ahlak dışı" olarak nitelendiren ve paranın iadesi için resmi bir yazı gönderdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."

İade edilmezse yargıya taşınacak

Gelişmelerin hukuki boyutuna da değinen Kılıçdaroğlu, çekilen ihtarın sonuçsuz kalması durumunda atılacak adımı net bir dille ifade etti. Gerekli ödemenin yapılmaması halinde, başta Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere sürece dahil olan diğer parti yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Gündem

'Üçüncü yol'cular İnce’yi yokladı

Gündem

Bakan Tekin’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Gündem

CHP’ye danışman aranıyor