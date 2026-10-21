Bakan Tekin’den Kılıçdaroğlu’na ziyaret

Özgür Özel'den bir 'sokak' çağrısı daha: Evde oturma günü değil

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Halk TV önünde yaptığı konuşmada, vatandaşı bir kez daha 'sokağa inmeye' çağırdı. Özel, "Gün evde oturma günü değildir" diyen Özel, "Gün, cep telefonundan paylaşım yapma günü değildir; meydanlara çıkma, sokaklara akma mücadeleyi yükseltme günüdür" ifadelerini kullandı.