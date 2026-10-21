CHP’ye danışman aranıyor
, Çarşamba04:00, 21/10/2026
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP’den ayrılarak kurulan Yeni Parti’de milletvekillerinin ayrışmasının yanı sıra Meclis grubunun işleyişini sağlayan danışman kadrosunun da etkilendiği ortaya çıktı.
CHP grubunda görev yapan çok sayıda grup danışmanı da Yeni Parti’ye geçti. Yaşanan kaybın, CHP’nin özellikle bütçe görüşmelerinde hükümete yönelik eleştirilerini teknik ve hukuki dayanaklarla hazırlamasını zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. CHP’de yaşanan kadro kaybının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Yeni Parti’ye geçen bazı danışmanları yeniden yanına çekmeye çalıştığı öğrenildi. Bütçe görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerini içeren şerh hazırlamak zorunda olan CHP’nin, geçmiş yıllarda CHP grubunda görev yapmış eski danışmanları da yeniden kadroya katmayı gündemine aldığı belirtiliyor.
Gündem
İstanbul’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi
Gündem
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Özgün
Milas Belediyesi meclis üyesi dağılım nasıl, çoğunluk kimde hangi partide?
Gündem
Teşkilatın tercihi Genel Merkez’den yana
Başlıklar :CHPSiyasetyeni parti