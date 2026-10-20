İstanbul’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi
İstanbul’da son yıllarda düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 10 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi. 2026’nın ilk 10 ayında ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise 15 tonu aştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023-2026 yılları arasında düzenlediği operasyonlarda ele geçirdiği, yargılaması tamamlanan ve imha edilmesine karar verilen yaklaşık 10 ton ağırlığındaki uyuşturucu madde, 14 Ekim'de İstanbul’daki bir fabrikada yakılarak imha edildi.
2026’da 15 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
Öte yandan İstanbul genelinde 1 Ocak-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda toplam 15 ton 44 kilogram uyuşturucu madde ile 27 milyon 700 bin uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.
Her yıl 3 kez imha işlemi gerçekleştiriliyor
Uyuşturucu maddelerin imha işlemleri, imha kararı verilen uyuşturucuların miktarına bağlı olarak yıl içerisinde planlanıyor. İstanbul’da son 3 yıldır her yıl 3 kez uyuşturucu imhası gerçekleştiriliyor.