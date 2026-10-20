İstanbul’da tonlarca uyuşturucu yakılarak imha edildi

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız

, "Uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu mücadele sadece İstanbul adına değil, tüm insanlık adına veriliyor. Uyuşturucunun sadece sokak satıcıları değil, baronundan torbacısına, finans kaynağına kadar bu suç zincirinin, bu karanlık zincirin tüm halkalarını kırıp atacağız. Çok önemli bir kutsal görev yapıyoruz. Bu hem insanlık adına hem de gelecek nesiller adına kutsal bir mücadele. Ben karşımda kahramanlar görüyorum, bu mücadelenin birer kahramanlarını görüyorum, tebrik ediyorum"