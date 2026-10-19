SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti

Felaketin bilançosu ağır oldu: 6 ildeki sel ve su baskınlarının sigorta maliyeti 2 milyar liraya yaklaştı

İstanbul ve 5 ilde etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları dolayısıyla bugün itibarıyla sel ve su baskını teminatı kapsamında yangın (yangın, doğal afetler ve konut sigortaları) ve kasko branşında sigorta şirketlerince 2 bin 379 hasar için ayrılan toplam muallak tazminat karşılığı 1 milyar 904 milyon 994 bin 494 lira olarak belirlendi.