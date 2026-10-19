SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti
, PazartesiG: Güncelleme: 17:39, 19/10/2026, Pazartesi17:23, 19/10/2026
Yeni Şafak
Mahmut Sütçü
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü istifasını sundu. Sütçü görevi bırakma gerekçesi olarak sağlık sorunlarını gösterdi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı
Mahmut Sütçü, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
Sütçü’nün istifasının ardından gözler, SPK başkanlığı görevine yapılacak yeni atamaya çevrildi.
Emeklilik dilekçesini sundu
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Osman Çelik, bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.
Osman Çelik
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