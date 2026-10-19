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Uzman isimden altın yatırımcısına hayati uyarı: Gram altını rekora taşıyacak detayı açıkladı

Uzman isimden altın yatırımcısına hayati uyarı: Gram altını rekora taşıyacak detayı açıkladı

16:57, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Uzman isimden altın yatırımcısına hayati uyarı: Gram altını rekora taşıyacak detayı açıkladı

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve Orta Doğu'daki tansiyon altın fiyatlarında yön arayışını hızlandırırken, yatırımcıların gözü yılın son çeyreğine çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, ons ve gram altın için kritik direnç seviyelerini işaret ederek, yatırımcılara uzun vadeli stratejilerini korumaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Yatay seyir ve Fed'in faiz baskısı

Haftaya yatay bir seyirle başlayan altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak şekillenmeye devam ediyor. Fiyatların Kapalıçarşı'daki satış seviyelerini yansıttığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı CNN TÜRK Muhabiri İlayda Karaca'ya yaptığı açıklamada bu hafta veri akışının nispeten sakin olduğunu ve piyasaların tamamen Fed'in faiz kararına odaklandığını ifade etti. Sarı'nın değerlendirmelerine göre, 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında bir faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak şubat ayına kadar süregelen faiz artırım beklentileri, altın fiyatları üzerinde hissedilir bir baskı yaratmayı sürdürüyor.

Yatay seyir ve Fed'in faiz baskısıHaftaya yatay bir seyirle başlayan altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak şekillenmeye devam ediyor. Fiyatların Kapalıçarşı'daki satış seviyelerini yansıttığını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı CNN TÜRK Muhabiri İlayda Karaca'ya yaptığı açıklamada bu hafta veri akışının nispeten sakin olduğunu ve piyasaların tamamen Fed'in faiz kararına odaklandığını ifade etti. Sarı'nın değerlendirmelerine göre, 26-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Fed toplantısında bir faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak şubat ayına kadar süregelen faiz artırım beklentileri, altın fiyatları üzerinde hissedilir bir baskı yaratmayı sürdürüyor.

İç piyasada talep düştü, makas eksiye geçti

Küresel piyasalardaki bu hareketliliğe karşın, yurt içi piyasada altın talebinin oldukça zayıf kalması dikkat çekiyor. Serbest piyasa ile bankalar arası piyasa arasındaki fiyat farkının bu hafta eksi yönde açıldığını belirten Sarı, bu farkın eksi 300 dolar seviyelerine kadar inmesinin iç piyasadaki durgunluğun en net göstergesi olduğunu ifade etti. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının da altın yatırımcısı tarafından yakından izlenmesi gerektiğine değinen Sarı, piyasada 100 baz puanlık bir indirim beklentisinin hakim olduğunu hatırlattı.

İç piyasada talep düştü, makas eksiye geçtiKüresel piyasalardaki bu hareketliliğe karşın, yurt içi piyasada altın talebinin oldukça zayıf kalması dikkat çekiyor. Serbest piyasa ile bankalar arası piyasa arasındaki fiyat farkının bu hafta eksi yönde açıldığını belirten Sarı, bu farkın eksi 300 dolar seviyelerine kadar inmesinin iç piyasadaki durgunluğun en net göstergesi olduğunu ifade etti. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının da altın yatırımcısı tarafından yakından izlenmesi gerektiğine değinen Sarı, piyasada 100 baz puanlık bir indirim beklentisinin hakim olduğunu hatırlattı.

Yılın son çeyreğinde gram altında 7 bin 300 lira beklentisi

Yılın son çeyreğinin altın fiyatlarının seyri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Uzman Şirin Sarı, ons altında 4 bin 500 ile 4 bin 600 dolar bandının kritik bir direnç noktası olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu direnç seviyelerine ulaşılması halinde yurt içinde gram altının 7 bin 200 ile 7 bin 300 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini belirten Sarı, bu tablonun nakde ihtiyacı olan yatırımcılar için önemli bir fırsat penceresi yaratabileceğini aktardı.


Yılın son çeyreğinde gram altında 7 bin 300 lira beklentisiYılın son çeyreğinin altın fiyatlarının seyri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Uzman Şirin Sarı, ons altında 4 bin 500 ile 4 bin 600 dolar bandının kritik bir direnç noktası olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu direnç seviyelerine ulaşılması halinde yurt içinde gram altının 7 bin 200 ile 7 bin 300 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini belirten Sarı, bu tablonun nakde ihtiyacı olan yatırımcılar için önemli bir fırsat penceresi yaratabileceğini aktardı.

Yatırımcı kısa vadeli dalgalanmalara aldanmamalı

Yukarı yönlü senaryoların yanı sıra, önümüzdeki aylarda ons altının 4 bin doların altına sarkma ihtimalinin de masada olduğunu belirten Sarı, özellikle petrol fiyatlarındaki olası yükselişlerin ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti. Kısa vadede dalgalanmaların devam edeceğini ve asıl hareketliliğin 2027 yılının haziran ayından sonra görülebileceğini ifade eden Sarı, orta ve uzun vadeli yatırım yapanlara seslendi. Altının doğası gereği uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan uzman isim, iki ile dört yıllık bir perspektifle yatırım yapanların geçici fiyat hareketlerine odaklanarak kararlarını değiştirmemeleri gerektiğini vurguladı.

Yatırımcı kısa vadeli dalgalanmalara aldanmamalıYukarı yönlü senaryoların yanı sıra, önümüzdeki aylarda ons altının 4 bin doların altına sarkma ihtimalinin de masada olduğunu belirten Sarı, özellikle petrol fiyatlarındaki olası yükselişlerin ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin ekonomik dengeleri doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti. Kısa vadede dalgalanmaların devam edeceğini ve asıl hareketliliğin 2027 yılının haziran ayından sonra görülebileceğini ifade eden Sarı, orta ve uzun vadeli yatırım yapanlara seslendi. Altının doğası gereği uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatan uzman isim, iki ile dört yıllık bir perspektifle yatırım yapanların geçici fiyat hareketlerine odaklanarak kararlarını değiştirmemeleri gerektiğini vurguladı.
Başlıklar :altıngram altınaltın fiyatlarıaltın yatırımışirin sarıfedabd merkez bankasıfaiz politikası
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