Uzman isimden altın yatırımcısına hayati uyarı: Gram altını rekora taşıyacak detayı açıkladı

Yılın son çeyreğinde gram altında 7 bin 300 lira beklentisi

Yılın son çeyreğinin altın fiyatlarının seyri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Uzman Şirin Sarı, ons altında 4 bin 500 ile 4 bin 600 dolar bandının kritik bir direnç noktası olarak izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu direnç seviyelerine ulaşılması halinde yurt içinde gram altının 7 bin 200 ile 7 bin 300 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini belirten Sarı, bu tablonun nakde ihtiyacı olan yatırımcılar için önemli bir fırsat penceresi yaratabileceğini aktardı.



