Altında 15 ayın dibi görülürken iki dev bankadan ters köşe: O tarih için rekor seviye işaret edildi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında yakından izlediği ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerinin açıklanmasıyla değerli metallerde satış baskısı derinleşti. Verinin ardından ons altın 3 bin 476,95 dolara, gram altın ise 5 bin 665,09 liraya gerilerken; dev bankalar UBS ve Commerzbank, yaşanan geri çekilmeye rağmen uzun vadeli yükseliş beklentilerini korudu.
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