Teknik çalışmalar ve onay süreci devam ediyor

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla Meclis'e getirilmesi planlanan düzenlemede kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuat değişikliği öne çıkıyor. İlgili kamu kurumlarının çalışmalarıyla hazırlanan kanun değişikliğine dair 23 Ekim'de Avrupa Komisyonu ile teknik toplantı gerçekleştirilirken, toplantıda ele alınan hususlara ilişkin teknik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kişisel verilere dair kriterin karşılanmasının, bir diğer başlık olan Europol ile iş birliği anlaşmasının imzalanmasına imkan sağlayacağı öngörülüyor.





Bununla birlikte söz konusu düzenlemenin Meclis'ten geçmesi vizesiz seyahat için tek başına yeterli olmayacak. Türkiye'nin kalan kriterleri yerine getirdiğinin Avrupa Komisyonu tarafından teyit edilmesi, ardından komisyonun hazırlayacağı yasa teklifinin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul görmesi gerekiyor.