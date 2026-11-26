Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi 1653 Sokak'ta 6 katlı binanın 3. katındaki evde yalnız yaşayan Aydın Mücek'ten 10 gündür haber alamayan yakınları durumu
112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveni yardımıyla eve giren ekipler, Mücek'i hareketsiz buldu.
Yapılan incelemede Mücek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Mücek'in
ölüm nedeniyapılacak
otopsiişlemleriyle belirlenecek.
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