24 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında; Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edildi
10 kişinin savcılıkta ifadesi alındı
Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz, Ceylan Kaya ve Onur Yüksel'in savcılıkta ifadeleri alındı.
14 şüpheli ek ifade için yeniden emniyete götürüldü
Gözaltına alınan 14 şüphelinin ise ek ifadelerinin alınması için yeniden emniyete götürülmesine karar verildi. Şüpheliler emniyete götürüldü. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Ceylan Kaya tutuklama talebiyle, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Bir isim tutuklanaıd: Dokuz ünlü adli kontrolle serbest
Hakimliğe sevk edilen şarkıcı Ceylan Kaya ‘aklama’ suçundan tutuklanırken, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
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