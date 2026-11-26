Mantar sezonunu etkinlik takvimine taşıyan belediyelerden biri de Osmaniye oldu.

Yağışların ardından ormanlarda kendini gösteren mantarlar, doğaseverleri bir araya getiriyor. Eylülden aralık ayına kadar kanlıca, istiridye ve porçini, aralıktan şubat sonuna kadar ise kışlık trüf ve kütük mantarlarını toplamak isteyenler, hafta sonlarını ormanlarda geçiriyor. Son yıllarda artan bu merak, belediyelerden doğa sporları kulüplerine, turizm işletmelerinden özel organizasyon şirketlerine kadar birçok kesimi harekete geçirdi. Rehberli turlar, kamplar ve festivallerle bir araya gelen mantar tutkunları, uzmanlardan tür tanıma eğitimleri alıyor, gastronomi atölyelerine katılıyor. Konaklama işletmeleri de tatil paketlerine mantar toplama programlarını dahil ederken, günübirlik gezilerle de meraklıları ağırlıyor.

YAYLADA MANTAR YARIŞI

Mantar sezonunu etkinlik takvimine taşıyan belediyelerden biri de Osmaniye oldu. Bu yıl Zorkun Yaylası'nda düzenlenen organizasyona 150 kişi katıldı. Uzmanlar eşliğinde ormanda mantar arayan vatandaşların topladıkları türler bir akademisyen tarafından incelendi. En fazla mantar toplayan ve farklı türleri bulan katılımcılara ödüller verildi.

KAMP PROGRAMLARINA GİRDİ

Doğa ve dağcılık kulüpleri ise mantar keşfini kamp programlarıyla birleştiriyor. Yeşil Bursa Dağcılık İhtisas Spor Kulübü, İnegöl'ün Kıran bölgesi ve çevresinde iki günlük bir program gerçekleştirdi. Katılımcılar hem yeni yürüyüş rotaları keşfetti hem de mantar topladı. İstanbul'da ise özel organizatörlerin Belgrad Ormanı ve Polonezköy'de düzenlediği rehberli turlar, doğaseverlere farklı mantar türlerini tanıma fırsatı sunuyor.

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TÜRKİYE MANTAR ÇEŞİTLİLİĞİNDE ZENGİN

Tüm Etkinlik ve Organizatörleri Derneği (TEODER) Başkanı Umut Kaya, Türkiye'nin 7 bölgesinde, 81 ilde farklı mantar türleri yetiştiği bilgisini vererek “Mantar çeşitliliği açısından Türkiye, dünyada çok zengin ülkeler arasında. Bu alan henüz gelişme evresinde ve özellikle tanıtım noktasında yapılması gereken çok iş var” dedi. Metropolden uzaklaşma arayışının bu ekoturizme ilgiyi artırdığını ifade eden Kaya, bu organizasyonların yerel halkın gelirini artırdığını anlattı.

Zehirlenmeyin

Son dönemde yaygınlaşan mantar toplama etkinliklerinin riskleri de var. Mantar toplama merakının turizm faaliyetine dönüşmesi üzerine, uzmanlar zehirli mantar riskine karşı uyarıyor. Doğada yetişen mantarların zehirli olup olmadığının görünüş, renk veya kokusundan anlaşılamayacağını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Özer, özellikle amatoksin içeren mantarların ciddi zehirlenmelere yol açabildiğini söyledi. Doğada mantar toplamanın uzmanlar eşliğinde yapılması gerektiği konusunda uyaran Özer, zehirli mantarların 3-6 saat içerisinde etkisini gösterebildiğini, karaciğer ve çoklu organ yetmezliğine bağlı ölümlerin yaşanabildiğine dikkat çekti.

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