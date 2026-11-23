Manisa'nın Soma ilçesinde mantar toplamaya gittiği arazide kaybolan K.U. (73), jandarma ekiplerinin çalışmasıyla dere yatağında yaralı halde bulundu.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Soma'nın kırsal Türkpiyale Mahallesi'nde meydana geldi.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Mantar toplamak için evinden ayrılan K.U.'nun kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri'nin bölgede yürüttüğü arama çalışmalarında K.U., ihbardan yaklaşık 10 dakika sonra dere yatağında yaralı halde bulundu.
Bulunduğu sarp alandan K.U.'yu çıkarma işlemi, Manisa Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ile asayiş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.U., burada tedaviye alındı.
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