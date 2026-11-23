'Bunun da reçeli mi olur' diyenlere aldırış etmedi! Tadına bakanlar hayran kalıyor: Patentini alacak

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen Üçpınar Zeytin Festivali’nde kadın el emeği ürünleri ilgi görürken, 56 yaşındaki Naciye Gürbulut’un zeytinden hazırladığı reçeller festivalin en dikkat çeken lezzetlerinden biri oldu. İlk kez görenlerin hayrete düştüğü, tadına bakanların ise beğendiği zeytin reçeli için patent başvurusu yapılması planlanıyor.