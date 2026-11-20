Manisa'da büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları, ilçelerdeki hayvancılık işletmelerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvan sağlığının korunması ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kent genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor. Hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçelerdeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek sahada görev yapıyor.

Hayvanların sağlık durumlarının korunması ve hastalık risklerinin azaltılmasını hedefleyen aşılama faaliyetlerinin yanı sıra küpeleme işlemleriyle de hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt sistemine dahil edilmesi sağlanıyor.

Reklam Reklam

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme çalışmalarının ilçelerde aralıksız devam ettiği belirtilerek, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması amacıyla ekiplerin sahadaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

Reklam Reklam

Gündem

Avcılar’da feci kaza: Yük asansörünün halatı koptu, 17 yaşındaki genç öldü

Ekonomi

MKE'nin yeni sistemi ALPAY-D göreve hazır: Mayınlı arazilere havadan geçit açıyor

Gündem

Bursa'da lodos etkili oldu: BUDO ve İDO seferleri iptal edildi