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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahadaki ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği savunma sistemlerine bir yenisini daha ekledi.

Mayınlı arazilerde geçit açmak amacıyla tasarlanan ALPAY sistem ailesinin ilk hava versiyonu ALPAY-D, saha testlerinden başarıyla geçti.

MKE mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem, piyade birliklerinin mayın tehdidi bulunan bölgelerden güvenli şekilde ilerlemesini sağlamayı amaçlıyor.

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HAVALANDI, PATLAYICI DÜZENEĞİ YERLEŞTİRİP İNFİLAK ETTİRDİ

İnsansız hava aracıyla görev yapan ALPAY-D, taşıdığı patlayıcı düzeneği mayınlı bölgeye havadan seriyor. Ardından uzaktan verilen komutla düzenek patlatılarak anti-personel mayınlarına karşı geçiş koridoru oluşturuluyor. MKE tarafından paylaşılan test görüntülerinde, dronun havalanarak patlayıcı düzeneği araziye yerleştirdiği ve ardından kontrollü patlamanın gerçekleştirildiği anlar yer aldı.

25 VE 50 METRELİK GEÇİT AÇABİLİYOR

ALPAY-D, kullanılan dronun taşıma kapasitesine bağlı olarak 25 veya 50 metre uzunluğunda iki farklı geçit açabiliyor. Sistemin en önemli özelliklerinden biri de personelin mayınlı sahaya girmesine gerek kalmadan kullanılabilmesi.

İki personel tarafından kısa sürede kurulabilen ALPAY-D'de patlayıcı düzeneğin taşınması, araziye serilmesi ve patlatılması işlemleri uzaktan yönetilebiliyor.

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YERLİ SİSTEMİN İHRACAT POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

MKE'den yapılan açıklamada, mayınlı arazilerin dünya genelinde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilerek ALPAY-D'nin bu alanlarda güvenli geçiş sağlamak amacıyla geliştirildiği vurgulandı.

Saha testlerini başarıyla tamamlayan sistemin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetlerine katkı sunmasının yanı sıra yüksek ihracat potansiyeliyle de öne çıktığı ifade edildi.