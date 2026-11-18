"Bu bir yol kazasıysa da çıkar açıklanır. O ödül geri alınır. Bak, çok basit bir şey. Yani festivale halel gelmesin isteniyorsa... Bir açıklama da yok. Günlerdir konuşuluyor, tartışılıyor. Resmen insanları ikna edici bir açıklama da yapılmadı."