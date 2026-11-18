"O ÖDÜL GERİ ALINIR ÇOK BASİT BİR ŞEY"
Konunun tartışılması gerektiğini belirten Ersin Çelik, yaşananların bir hata olması durumunda festival yönetiminin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini ifade etti. Verilen ödülün geri alınabileceğini dile getiren Çelik, şu ifadeleri kullandı:
KILIÇARSLAN FESTİVAL KOORDİNATÖRÜNÜ ELEŞTİRDİ
"BU BİR YOL KAZASIDIR"
Yaşananların Boğaziçi Film Festivali'nin marka değerini değiştirmeyeceğini vurgulayan Kılıçarslan, söz konusu kararı bir yol kazası olarak nitelendirdi. İstanbul Film Festivali üzerinden de bir örnek veren Kılıçarslan, bir festivalin yanlış bulduğu bir karar almasının o organizasyonun marka değerini önemsemekten vazgeçmesini gerektirmeyeceğini belirtti. Boğaziçi Film Festivali'nin de gelecek yıl daha düzgün bir organizasyon gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.
"BU FİLME ÖDÜL VERİLMESİ DOĞRU DEĞİL"
Ödüle layık görülen filmin içeriğine yönelik eleştirilerini de dile getiren Kılıçarslan, şu ifadeleri kullandı:
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.