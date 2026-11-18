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İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir inşaat alanının hemen yanındaki yolda meydana gelen çökme paniğe neden oldu. Olay, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatın bitişiğinde bulunan yol henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

OTOMOBİL VE AYDINLATMA DİREĞİ İNŞAAT ALANINA DEVRİLDİ

Çökmenin etkisiyle kaldırımın bir bölümü, park halindeki otomobil ve aydınlatma direği inşaat alanına devrildi. Yol kenarında bulunan iki araç ise çöken kaldırımın üzerinde askıda kaldı. Çökme nedeniyle sokakta tehlikeli anlar yaşandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, inşaat alanına düşen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Zabıta ekipleri, yeni bir çökme yaşanması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alarak sokağı tedbir amaçlı trafiğe kapattı.