MUSTAFA KUTLU'NUN ‘İP’ ESERİ TİYATRO SAHNESİNE TAŞINACAK
‘ONUN HİKAYELERİNDE BU TOPRAKLARIN SESİNİ BULUYORUZ’
Mustafa Kutlu'nun geleneksel değerleri modern anlatım imkânlarıyla buluşturan önemli bir yazar olduğunu vurgulayan Ersoy, usta kalemin sade ve samimi üslubuyla farklı kuşaklardan okuyucuların gönlünde yer edindiğini belirtti.
Kutlu'nun eserlerinin taşıdığı anlamı anlatan Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:
Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Kutlu'ya edebiyat dünyasına katkıları ve misafirperverliği için teşekkür ederek sağlık ve uzun ömür dileklerini iletti.
ERZİNCAN'DAKİ KÜLTÜR MERKEZİNE ADI VERİLECEK
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Mustafa Kutlu'nun yalnızca hikayeleriyle değil, Hareket ve Dergah dergilerindeki çalışmalarıyla da Türk edebiyatına ve yayıncılık dünyasına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Erzincan'da yapımı devam eden kütüphane ve kültür merkezinin Mustafa Kutlu'nun adını taşıyacağı bildirildi.
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