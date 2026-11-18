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MUSTAFA KUTLU'NUN ‘İP’ ESERİ TİYATRO SAHNESİNE TAŞINACAK

Bakan Ersoy, ziyaretin ardından Mustafa Kutlu'nun edebî mirasını yeni kuşaklarla buluşturacak iki önemli projeyi açıkladı. Ersoy, "Bakanlık olarak Prof. Dr. Fatih Andı hocamızın editörlüğünde Mustafa Kutlu'ya özel bir kitap yayımlayacak, 'İp' adlı eserini de en güzel şekilde tiyatrolarımızda sahneleyerek seyircilerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

‘ONUN HİKAYELERİNDE BU TOPRAKLARIN SESİNİ BULUYORUZ’

Mustafa Kutlu'nun geleneksel değerleri modern anlatım imkânlarıyla buluşturan önemli bir yazar olduğunu vurgulayan Ersoy, usta kalemin sade ve samimi üslubuyla farklı kuşaklardan okuyucuların gönlünde yer edindiğini belirtti.

Kutlu'nun eserlerinin taşıdığı anlamı anlatan Bakan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun hikayelerinde bu toprakların sesini, insanımızın umutlarını, sevinçlerini ve hüzünlerini buluyor; değişen hayatın içinde dostluğun, merhametin ve dayanışmanın değerini yeniden hatırlıyoruz."

Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Kutlu'ya edebiyat dünyasına katkıları ve misafirperverliği için teşekkür ederek sağlık ve uzun ömür dileklerini iletti.

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ERZİNCAN'DAKİ KÜLTÜR MERKEZİNE ADI VERİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Mustafa Kutlu'nun yalnızca hikayeleriyle değil, Hareket ve Dergah dergilerindeki çalışmalarıyla da Türk edebiyatına ve yayıncılık dünyasına önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Erzincan'da yapımı devam eden kütüphane ve kültür merkezinin Mustafa Kutlu'nun adını taşıyacağı bildirildi.