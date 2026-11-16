İstanbul'da yeni belediye başkanları AK Parti'ye mi geçiyor?

'İstanbul'daki geçişler İzmir'i gölgede bırakabilir'
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, katıldığı programda İstanbul'daki bazı muhalif belediye başkanlarının olası siyasi geçişlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul'da yaşanabilecek geçişlerin İzmir'deki siyasi hareketliliği geride bırakabileceğini belirten Karagöz, “İstanbul'da bu denli yoğun bir geçiş talebine AK Parti tarafından yeşil ışık yakılırsa vallahi İzmir'i gölgede bırakır herhalde.” dedi.
Muhalif belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarını inceledi
Karagöz, CHP'li veya Yeni Partili muhalif belediye başkanlarının sosyal medya profillerini incelediğini belirterek, partiyle ilgili paylaşımların uzun süredir yapılmadığını ileri sürdü. İncelemesi sırasında karşılaştığı tabloya şaşırdığını ifade eden Karagöz, “Gerçekten partiye dair tek bir paylaşım bile yok. Partinin P'si yok yani.” ifadelerini kullandı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.