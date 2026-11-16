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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Yurt genelinde yağış sürecek, hava sıcaklıkları artacak

07:19, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:10, 16/11/2026, Pazartesi
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Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Yeni haftada yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Hafta ortasından itibaren artışa geçecek hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren artarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı tahmin ediliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun geniş bir bölümünde sabah ve gece saatlerinde sis etkili olacak.

Yarın hava nasıl olacak?

Yarın yağışlı hava dalgası yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak görülürken, Doğu Akdeniz'de Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Haftalık ortalama en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 9 ila 16, İstanbul'da 14 ila 18, İzmir'de 16 ila 23, Antalya'da 16 ila 23, Adana'da 14 ila 21, Samsun'da 13 ila 21, Trabzon'da 14 ila 20 ve Diyarbakır'da 7 ila 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Erzurum'da ise haftanın ilk dört gününde ortalama sıcaklıkların 0 ila 10 derece dolayında olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak etkili olmayı sürdürecek. İç Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde sis, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Güney ve kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yükseklerde ise kar yağışı devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonunda da yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Cumartesi günü Trakya ve Ege kıyıları dışında yurdun neredeyse tamamında yağmur ve sağanak öngörülürken, pazar günü Trakya, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları parçalı bulutlu, diğer tüm bölgeler ise yağışlı geçecek. Hafta sonu boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.


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Sağanak ve kar bastıracak: Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı

Başlıklar :MeteorolojiHava durumuİstanbulAnkara
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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Yurt genelinde yağış sürecek, hava sıcaklıkları artacak
Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde aralıklı yağmur ve sağanak beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülüyor.
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