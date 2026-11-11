İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı: Rüzgarın hızı 90 kilometreye ulaşacak

Meteorolojiden uyarı; Marmara'da fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;





Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, Marmara'da 12.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), 13.11.2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 14.11.2026 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





Başlama-Bitiş Zamanı

12.11.2026 12.00 - 14.11.2026 19.00





Hadisenin Şiddeti: Fırtına