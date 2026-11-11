Sibirya soğukları yerini yalancı bahara bırakıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, kutup soğuklarının ardından yurt genelinde "yalancı bahar" etkisi yaşanacak. Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artış gösterse de lodos ve kuvvetli sağanak yağışlar beraberinde ciddi riskler getirecek.

PERŞEMBE BAŞLIYOR: CUMA FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Meteoroloji yetkilileri Marmara Bölgesi genelinde yaşanacak şiddetli rüzgar için vatandaşları uyardı. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinde etkisini artırması beklenen lodosun, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Şiddetli fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında aksamalara karşı teyakkuz çağrısı yapıldı.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR; KIYI EGE'DE SEL TEHLİKESİ

Bugün megakent İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçelerinde akşam saatlerinde yerel sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Marmara ve Batı Karadeniz'in geniş kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Özellikle Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Kıyı Ege şeridinde akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskını tehlikesi bulunuyor.

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SICAKLIKLAR KADEMELİ ARTIYOR: İSTANBUL 21, ANKARA 28 DERECE

Soğuk havanın kırılmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla yükselecek. Yarın İstanbul'da termometrelerin 20, Ankara'da 16, gök gürültülü sağanak beklenen İzmir'de ise 23 dereceyi göstermesi bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklık pik noktasına ulaşarak İstanbul'da 21, İzmir'de 24 ve Ankara'da sıra dışı bir yükselişle 28 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yapacak.

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