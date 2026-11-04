Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli yağış uyarısı: Artvin ve Rize için turuncu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin haritasına göre, Türkiye genelinde etkisini artıracak yağışlı hava dalgası nedeniyle 19 kentte teyakkuz seviyesi yükseltildi. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında aşırı yağış beklenirken, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki geniş bir hatta olumsuzluk riski vurgulandı.

ARTVİN VE RİZE İÇİN "TURUNCU" KODLU TEHLİKE UYARISI

Meteorolojik haritadaki değerlendirmelere göre, aşırı yağış ve şiddetli olumsuzluk riski barındıran "turuncu" kod Rize ve Artvin illeri için duyuruldu. Bölgede metrekareye düşecek yüksek miktardaki yağış nedeniyle dere yataklarında taşma, heyelan ve ulaşımda aksama risklerinin en üst seviyeye ulaştığı bildirildi.

MARMARA'DAN GÜNEYDOĞU'YA 17 İLDE "SARI" KODLU ALARM

Yağış sisteminin etkisi altına giren 17 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Uyarı verilen iller; Giresun, Kastamonu, Ordu, Sakarya, Siirt, Trabzon, Zonguldak, Şırnak, Düzce, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Batman ve Bartın olarak sıralandı. Bu kentlerde yerel olarak şiddetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, uyarı kapsamanındaki illerde yaşayan vatandaşların ve ilgili kurumların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Ani sel, kent içi su baskınları, yıldırım düşmesi, fırtına kaynaklı çatı uçması ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbir alınması istendi.

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