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Ezan sesinden ABD Kongresi'ne: Müslüman Chevalier'den New York'ta tarihi zafer

Ezan sesinden ABD Kongresi'ne: Müslüman Chevalier'den New York'ta tarihi zafer

Zeynep Karçığa
09:33, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:02, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ezan sesinden ABD Kongresi'ne: Müslüman Chevalier'den New York'ta tarihi zafer
Darializa Avila Chevalier

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde New York'un 13. Kongre Bölgesi'nde yarışan 32 yaşındaki Darializa Avila Chevalier, Cumhuriyetçi rakibi Jomo M. Williams karşısında seçimi kazandı. New York Eyalet Seçim Kurulu'nun 4 Kasım tarihli sonuçlarında Chevalier 140 bin 740 oyla yüzde 81,91'e ulaşırken, Williams 18 bin 281 oyda ve yüzde 10,64'te kaldı. Böylece Chevalier, ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapmaya hak kazandı. Chevalier, Filistin'i destekleyen protestolarda ezan sesinden etkilenerek Müslüman olmuştu.

Dominik kökenli Müslüman Chevalier Kongre'ye girdi

Demokratik Sosyalistler hareketinin öne çıkan isimlerinden biri olan Chevalier, seçim kampanyasında Filistin'e yönelik desteği ve sosyal adalet vurgusuyla dikkat çekti. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin de desteklediği genç siyasetçi, haziran ayında yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde mevcut Kongre üyesi Adriano Espaillat'ı geride bırakarak önemli bir siyasi başarı elde etmişti.

Dominik Cumhuriyeti'nden göç eden bir ailenin kızı olan Chevalier, Afro-Latina kimliğiyle de ABD siyasetinde farklı toplumsal kesimleri temsil eden yeni kuşağın isimleri arasında gösteriliyor.

Filistin dayanışmasından siyasete uzanan yol

Chevalier'in siyasi ve toplumsal aktivizm geçmişinde Filistin meselesi önemli bir yer tutuyor. Columbia Üniversitesi'nde eğitim gördüğü dönemde Filistin'e destek veren öğrenci hareketlerinde yer alan Chevalier, İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistinlilerin haklarına ilişkin açıklamalarıyla tanındı.

Washington Post'un aktardığına göre Chevalier, Müslüman arkadaşları ve aktivizm çevresindeki dayanışma ilişkilerinden etkilenerek İslam'ı seçti. Genç siyasetçinin bu kişisel dönüşümü de kamuoyunda dikkat çeken yönlerinden biri oldu.

Kongre'deki Müslüman temsilinde yeni dönem

Chevalier'in seçilmesi, ABD Kongresi'ndeki Müslüman temsilinin artması açısından da önem taşıyor. Pew Research Center'ın eylül ayında yayımladığı değerlendirmeye göre ABD Kongresi'nde halihazırda dört Müslüman üye bulunuyordu. Chevalier'in de göreve başlamasıyla bu sayının en az beşe yükselmesi bekleniyor.

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Başlıklar :ABDSeçimNew York
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