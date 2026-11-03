Washington NATO'nun kapısını çalacak: Ukrayna'ya silah desteğinde 2 milyar dolarlık açık

Ukrayna savaşı devam ederken ABD yönetimi, Kiev'e yönelik askeri yardımların sürdürülmesi için NATO nezdinde yeni bir girişim başlatmaya hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre Washington, onaylanmış paketlerdeki bütçe açığını kapatmak amacıyla yükü müttefikleriyle paylaşmayı hedefliyor.

NATO NEZDİNDE YENİ GİRİŞİM: PURL MEKANİZMASI DEVREDE

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Beyaz Saray, bu ay içerisinde "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" mekanizması aracılığıyla müttefik ülkelerden daha fazla mali katkı talep etmeyi planlıyor. PURL mekanizması, müttefiklerin ABD menşeli silahların bedelini ödeyerek Ukrayna'ya ulaştırılmasını sağlıyor.

ONAYLANMIŞ PAKETLERDE 2 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN AÇIĞI

Haberde aktarılan detaylara göre, ABD'nin daha önce onaylanan silah ve teçhizat paketlerinin tedariki için yaklaşık 2 milyar dolar tutarında bir finansman açığı bulunuyor. Washington yönetiminin müttefiklerden isteyeceği yeni mali katkının tam miktarı netleşmezken, bu bütçe açığının kapatılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

UKRAYNA SAVUNMASININ TEMEL TAŞI: ABD MENŞELİ SİLAHLAR

NATO'nun Ukrayna'nın savunma kapasitesini pekiştirme çabalarında kritik bir rol oynayan PURL sistemi, müttefiklerin ortak finansmanıyla işliyor. Sistemin aksamadan devam etmesi için müttefiklerin önümüzdeki günlerde sunulması beklenen talebe vereceği yanıt stratejik önem taşıyor.

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