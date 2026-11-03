09:28, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:28, 03/11/2026, Salı
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi: Eşi şemsiyeyi alıp gidince yardımcısını fırçaladı
İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, Antigua ve Barbuda’da katıldıkları törende sağanak yağmura yakalandı. Kendisine şemsiye verilen Camilla’nın eşini beklemeden kapalı alana geçmesi dikkat çekerken, Kral Charles bir süre yağmur altında kaldı. Charles’ın yağmur altında kalmasının ardından şemsiyesini getirmeyen yardımcısına tepki gösterdiği belirtildi.
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