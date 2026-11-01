Fransa'da göstericiler polise molotofkokteyliyle saldırdı
Fransa'da hükümet politikalarına karşı düzenlenen ve Sarı Yeleklilerin de katıldığı protestoların ardından Paris sokakları karıştı. Yürüyüşün sona ermesiyle polis ve bazı göstericiler arasında çıkan çatışmada güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve kaldırım taşları atıldı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti.
Fransa'da hayat pahalılığı ve hükümetin politikalarına karşı düzenlenen protestolar yeniden sokaklara taşındı. Sarı Yeleklilerin de aralarında bulunduğu göstericiler, başkent Paris'te yürüyüş gerçekleştirdi.
Planlanan güzergahta büyük ölçüde olaysız ilerleyen yürüyüşün ardından Porte de Charenton bölgesinde gerginlik çıktı.
POLİS MOLOTOFKOKTEYLİYLE HEDEF ALINDI
Yürüyüşün sona ermesiyle bazı göstericiler güvenlik güçlerine saldırdı. Yüzlerini kapatan göstericilerin çekiçlerle yerinden söktükleri kaldırım taşlarını polise fırlattığı görüldü. Paris Emniyet Müdürlüğü, güvenlik güçlerine atılan cisimler arasında en az bir molotofkokteyli bulunduğunu açıkladı.
Saldırı anlarına ilişkin yayımlanan görüntülerde, atılan yanıcı maddenin alev almasıyla bazı güvenlik görevlilerinin kıyafetlerinin tutuştuğu görüldü.