Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki'ye polisten fiziksel müdahale: O anlar kamerada

Polonya’da Başbakan Donald Tusk liderliğindeki hükümet ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasında uzun süredir devam eden yargı ve hukukun üstünlüğü savaşı, Anayasa Mahkemesi binasında fiziki arbedeye dönüştü. Hükümetin mahkemenin meşruiyetini yeniden yapılandırma adımları üzerine Anayasa Mahkemesi içerisindeki yönetim krizi sokaklara ve koridorlara taştı.

SENEGAL'E GİDERKEN YARI YOLDAN GERİ DÖNDÜ

Mahkeme üyesi Anna Korwin-Piotrowska'nın kamu düzeni gerekçesiyle güvenlik talep etmesi üzerine polis ekipleri Anayasa Mahkemesi binasını ablukaya aldı. Olaylar tırmandığı sırada Senegal ziyareti için uçakta bulunan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, "Böyle bir ortamda cumhurbaşkanı ülkesinde olmalıdır" diyerek uçuşunu yarıda kesti ve acilen Varşova'ya geri döndü.

Saat 01:00 sularında beraberindeki heyetle birlikte Anayasa Mahkemesi önüne gelen Cumhurbaşkanı Nawrocki, kapıda duran yargıçların ve polisin sert direnişiyle karşılaştı. Aralarında Anna Korwin-Piotrowska ve Krystian Markiewicz’in de bulunduğu yargıçlar ile polis ekipleri, Cumhurbaşkanı'nın binaya girmesini engellemek için kapılarda barikat kurdu.

FİZİKSEL MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

O anlarda Cumhurbaşkanı Nawrocki ile korumaları, polis ve yargıçlar arasında sıcak temas sağlandı. Korumalar ile polis arasında itiş kakış ve arbede yaşanırken, Cumhurbaşkanına yapılan fiziksel müdahale anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Nawrocki ve beraberindekiler barikatı yararak Anayasa Mahkemesi binasına girmeyi başardı.

Binada yaklaşık 4 saat kalan Nawrocki, sabah 05:00 sularında ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı kanadı yaşananları "Anayasal düzene karşı yapılmış siyasallaşmış bir darbe girişimi" olarak nitelendirip meclisi acil istişareye çağırırken; Başbakan Tusk ve Adalet Bakanlığı ise polisin hukuki düzeni korumak adına hareket ettiğini belirterek muhalefeti ve cumhurbaşkanını anarşi yaratmakla suçladı.