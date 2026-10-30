Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Rubio ile 'Gazze' ve 'İran'ı görüştü
23:45, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 00:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Bakan Fidan ile Rubio, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atalanta'da G20 toplantısında, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü. İki bakan, ABD-İran müzakere süreci, Gazze'deki durum ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldi.
Gündem Gazze, İran ve Ukrayna
Görüşmede, ikili konuların yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.
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Başlıklar :Hakan FidanDışişleri BakanıMarco RubioABD