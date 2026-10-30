Dervişoğlu'dan 'Bahçeli' eleştirilerine net yanıt: Bugün olsa yine aynısını yaparım
16:12, 30/10/2026, Cuma
DHA
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'de Devlet Bahçeli'nin koluna girmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Anıtkabir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girmesine yönelik tepkilere yanıt verdi. Davranışını insani bir nezaket olarak nitelendiren Dervişoğlu, "Benim vicdani ve ahlaki sorumluluklarım hiç kimsenin tartışmasına açık değildir. Dün oradaki enstantanenin kaynağını da açıklayamam ama bugün olsa yine aynısını yaparım, çünkü benim sorumluluğumdur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel merkez binası çıkışında sosyal medyada ve parti içinde gündem olan dün ki Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törende merdivenlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"İNSANİ DAVRANIŞIMIN SORGULANMASINI YADIRGIYORUM"
Cumhuriyet Bayramı törenlerinde siyasi parti genel başkanları arasında medeni ölçülerde bir ilişki sürdürüldüğünü belirten Dervişoğlu, Anıtkabir'deki görüntülerin sosyal medyada linç ortamına dönüştüğünü ifade etti. Dervişoğlu,
dedi.
"Benim birinin koluna girmem değil mesele. Bahçeli'nin koluna girdiğim için tartışılıyor. İnsani davranışımın sorgulanmasını yadırgıyorum. Bugün de yaşansa aynı sahne, davranışım değişmeyecektir"
"MÜCADELEMDEN VE KARAKTERİMDEN TAVİZ VERMEM"
Tepkilere karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyan İYİ Parti lideri,
ifadelerini kullandı.
"Ben mücadelemden vazgeçmem, karakterimden de taviz vermem, Devlet Bey'le husumeti olanlar varsa kendileri üzerinden yürütsünler. Bugün olsa yine aynısını yaparım"
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta
ERHAN USTA'NIN "KABUL ETMİYORUM" PAYLAŞIMINA AÇIKLAMA
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın sosyal medya hesabından
"Bunu kabul etmiyorum"paylaşımını da değerlendiren Dervişoğlu,
diye konuştu.
"Ben tweeti paylaştıktan sonra kendisini aradım. Telefonu kapalıydı. Henüz bana da bir dönüş yok. Diler ve umarım ki benim burada anlattıklarımı dinler, kendi söylediklerini kendisi tevil edilebilecek bir yol haritası tanzim eder"
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