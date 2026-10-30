Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21'inci yüzyılın 'Türk Dünyası Yüzyılı' olacağına yürekten inanıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi için kaleme aldığı makale, üye ve gözlemci ülkelerin önde gelen medya kuruluşlarında yayınlandı. "Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye" başlıklı makale, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkmenistan ve Macaristan’da aynı gün yayına girdi. Erdoğan, "21’inci yüzyılın ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ olacağına yürekten inanıyorum" dedi.
Ankara’da düzenlenecek zirve öncesinde yayımlanan makaleye, "Türk dünyasının birliği, ortak tarihimizden devraldığımız köklü mirasın ve müşterek istikbalimizi şekillendirme irademizin en güçlü tezahürüdür" ifadeleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi:
Ankara Zirvesi’nin önemine ve Türkiye’nin devralacağı dönem başkanlığına da dikkat çeken Erdoğan, "Ankara’da ‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ temasıyla gerçekleştireceğimiz Türk Devletleri Teşkilatının 13’üncü Zirvesini, bu müşterek iradenin daha da pekişeceği önemli bir buluşma olarak görüyorum. Zirveyle birlikte, Can Azerbaycan’dan devralacağımız dönem başkanlığını, Türk dünyasının ortak hedeflerine ulaşması ve Teşkilatımızın kurumsal gücünün artırılması bakımından tarihî bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum." sözlerine yer verdi.
İsmail Gaspıralı’nın miras bıraktığı birlik ülküsünün bugün Türk Devletleri Teşkilatının faaliyetlerine istikamet çizen bir ilham kaynağı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan’da atılan temeller üzerinde yükselen Teşkilatın ortak tarih ve kültürden aldığı güçle her geçen gün daha etkili bir yapıya kavuştuğunu kaydetti. Erdoğan, kardeşliği gelecek nesillere taşıyacak güçlü kurumlarla tahkim etmenin ve ortak iradeyi projelerle kalıcı kazanımlara dönüştürmenin zamanının geldiğinin altını çizdi.
"Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret hâline gelmiştir"
Dünya siyasetinde yaşanan değişime ve Türk devletleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesi önceliklerin başında geliyor"
Makalesinde Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nun sunduğu fırsatlara işaret etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik alanda tesis edilen dayanışmanın güvenlik sahasında da kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, terörizm, sınır aşan suçlar, siber tehditler ve doğal afetler karşısında imkânların birleştirilerek birlikte hareket etme kabiliyetinin geliştirileceğini anlattı. Erdoğan, savunma sanayiinde tecrübelerin buluşturulacağını, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilerek müşterek üretim kapasitesinin artırılacağını vurguladı.
"Birliğimizin en kıymetli dayanağı ortak medeniyet şuurumuzdur"
Türk dünyasının ortak tarihî ve kültürel mirasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimizin en kıymetli dayanağı ise ortak medeniyet şuurumuzdur. Hoca Ahmet Yesevi’nin hikmeti, Ali Şir Nevai’nin kelamı, Nizami Gencevi’nin irfanı, Mahtumkulu Firaki’nin mısraları, Yunus Emre’nin gönül dili ve Cengiz Aytmatov’un kalemi aynı büyük medeniyetin coğrafyaları aşan zenginliğinin geleceğine ışık tutan nişaneleridir." değerlendirmesinde bulundu.
"Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmamızı sürdürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasına ve Türk Devletleri Teşkilatıyla ilişkilerinin güçlendirilmesine ilişkin şunları kaydetti:
"21’inci yüzyılın ‘Türk Dünyası Yüzyılı’ olacağına yürekten inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesini şu ifadelerle tamamladı: