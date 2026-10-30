Trump’la 24 saatte ikinci görüşme
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle TDT liderlerinin de katıldığı akşam yemeği sırasında telefonla aradı. Trump, Erdoğan’a zirve için başarı dileklerini iletti. İki lider, önceki gün de telefonda görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Trump, Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında TDT Zirvesi dolayısıyla telefonla aradı. Erdoğan, Trump'a yemeğe katılan liderlerin selamlarını iletti. Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi'nin Ankara'da düzenleneceğini belirten Erdoğan, bu toplantıda 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen Teşkilatı ileriye taşıyacak kararlar alınacağını söyledi. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi için başarı dileklerini iletti. Önceki gün de Erdoğan ve Trump telefonda görüşmüş, küresel ve bölgesel konuları konuşmuşlardı.