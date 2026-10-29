Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında 24 saatte ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, son 24 saat içinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin de katıldığı akşam yemeği sırasında Erdoğan'ı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle aradı. Görüşmede Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi hakkında bilgi verirken Trump, zirve için başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Trump'a akşam yemeğine katılan liderlerin selamlarını iletti.
Trump, TDT Zirvesi için başarı dileklerini iletti
Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecek dönemdeki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güvenin adresi haline gelen teşkilatı ileriye taşıyacak kararların Ankara'daki zirvede alınacağını belirtti.
Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi dolayısıyla başarı dileklerini iletti.
DÜN DE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Erdoğan ve Trump, dün (28 Ekim) de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
İki lider, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele almıştı.
Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelecek yıl 100. yıl dönümünü idrak edeceğini belirterek ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki mesajlarını paylaşmıştı.