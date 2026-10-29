Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren 2027’nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlıyor

“Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları”





Bakan Uraloğlu, demiryolu araçlarının modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran konforlu bir seyahat türü olduğunu belirterek aynı zamanda çevreci ulaşıma imkan sağladığını kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:





“Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli; ama ağır taşıtlardaki karbon emisyonun çoğunu onlar üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demiryollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış bir şekilde ben de sürüşü deneyimledim. Heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.