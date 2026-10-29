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Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren 2027’nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren 2027’nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlıyor

13:37, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Milli Hızlı Tren 2027’nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Hızlı Tren'in test sürüşünü gerçekleştirdi. Ankara-Kırıkkale arasında tamamen trafiğe kapalı hatta gerçekleştirilen testin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek olan trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale arasında denedik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Milli Hızlı Tren'in test sürüşünü gerçekleştirdi. Ankara-Kırıkkale arasında tamamen trafiğe kapalı hatta gerçekleştirilen testin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, hedeflerinin sadece demiryolu altyapısı yapmak olmadığını söyledi. Uraloğlu, “Demiryolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Milli Hızlı Tren'in test sürüşünü gerçekleştirdi. Ankara-Kırıkkale arasında tamamen trafiğe kapalı hatta gerçekleştirilen testin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, hedeflerinin sadece demiryolu altyapısı yapmak olmadığını söyledi. Uraloğlu, “Demiryolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz.” dedi.

TÜRASAŞ bünyesinde Sakarya, Eskişehir ve Sivas’ta üç fabrika bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 


“Banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden Milli Elektrikli Trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından tutun üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk. Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek olan trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale arasında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında." 

TÜRASAŞ bünyesinde Sakarya, Eskişehir ve Sivas’ta üç fabrika bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:&nbsp;“Banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden Milli Elektrikli Trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından tutun üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk. Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek olan trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale arasında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."&nbsp;

Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini bildirerek, "Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül bir seri üretime de geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği içindeyiz." diye konuştu.


Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini bildirerek, "Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül bir seri üretime de geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği içindeyiz." diye konuştu.

“Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları” 


Bakan Uraloğlu, demiryolu araçlarının modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran konforlu bir seyahat türü olduğunu belirterek aynı zamanda çevreci ulaşıma imkan sağladığını kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:


“Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli; ama ağır taşıtlardaki karbon emisyonun çoğunu onlar üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demiryollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış bir şekilde ben de sürüşü deneyimledim. Heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

“Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları”&nbsp;Bakan Uraloğlu, demiryolu araçlarının modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran konforlu bir seyahat türü olduğunu belirterek aynı zamanda çevreci ulaşıma imkan sağladığını kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:“Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli; ama ağır taşıtlardaki karbon emisyonun çoğunu onlar üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demiryollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış bir şekilde ben de sürüşü deneyimledim. Heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Testler devam edecek


Uraloğlu, trenin geliştirilmesiyle alakalı ve uluslararası sertifikaların alınması için testlerin tamamlanması gerektiğini bildirdi. Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in testlerinin bu senenin sonuna kalmadan tamamlanacağına dikkati çekerek şu şekilde konuştu: 


"Birkaç ay da sertifikasyon işlemleri olacak. Sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız, önümüzdeki yılın ilk aylarında, birinci çeyrek diyebiliriz. Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli. Zaman zaman ihtiyaç olursa oralarda da kullanmamız söz konusu olabilecek. Bir taraf Karaman, bir taraf Sivas, öbür taraf artık Kapıkule."

Testler devam edecekUraloğlu, trenin geliştirilmesiyle alakalı ve uluslararası sertifikaların alınması için testlerin tamamlanması gerektiğini bildirdi. Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in testlerinin bu senenin sonuna kalmadan tamamlanacağına dikkati çekerek şu şekilde konuştu:&nbsp;"Birkaç ay da sertifikasyon işlemleri olacak. Sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız, önümüzdeki yılın ilk aylarında, birinci çeyrek diyebiliriz. Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli. Zaman zaman ihtiyaç olursa oralarda da kullanmamız söz konusu olabilecek. Bir taraf Karaman, bir taraf Sivas, öbür taraf artık Kapıkule."
Başlıklar :abdulkadir uraloğlumilli hızlı trentürasaşankarakırıkkaleulaştırma ve altyapı bakanlığı
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