MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Hep birlikte daha güçlü Türkiye’ye ulaşacağımızdan asla şüphem yoktur

MHP Lideri Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."

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