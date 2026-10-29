09:26, 29/10/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet bağımsızlık irademizin en güçlü nişanesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet kararlılığına dikkat çekti. Cumhuriyetin şanlı zaferlerle dolu bir mücadelenin nişanesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracak" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle millete seslendiği özel bir videolu mesaj yayımladı. Mesajında Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine, tarihi derinliğine ve gelecek asra ilişkin vizyonuna yer veren Erdoğan, vatandaşların bayramını kutladı.
"CUMHURİYET BAĞIMSIZLIK İRADESİNİN EN GÜÇLÜ NİŞANESİDİR"
Türk milletinin tarih boyunca vesayete ve işgale karşı sergilediği dik duruşun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyetimiz, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının en güçlü nişanesidir."
"GELECEĞE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
Cumhuriyet’in kazanımlarını koruyarak Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla yürüdüklerini belirten Erdoğan, önümüzdeki dönemin Türk milletinin küresel ölçekteki ağırlığına sahne olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını,
"İçinde bulunduğumuz asra Türk milleti mührünü vuracak"tespitiyle tamamlayarak milletin ve tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.