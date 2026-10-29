Anasayfa
Dünya
Avrupa
İspanya'daki tren faciasında vahim ihmal: Telsiz kayıtları sızdı

İspanya'daki tren faciasında vahim ihmal: Telsiz kayıtları sızdı

09:36, 29/10/2026, Perşembe
IHA
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İspanya'daki tren faciasında vahim ihmal: Telsiz kayıtları sızdı

İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı iki hızlı trenin çarpıştığı kazanın telsiz kayıtları ortaya çıktı. Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi'ndeki görevli teknisyenin, makineste hatalı talimat verdiği anlaşıldı. İşte göz göre göre gelen faciada yeni detaylar...

İspanya'da dün saat 08:54'te meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan hızlı tren kazasının detayları netleşiyor.


El Pais gazetesinde yayımlanan telsiz ses kayıtları, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

İspanya'da dün saat 08:54'te meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan hızlı tren kazasının detayları netleşiyor. El Pais gazetesinde yayımlanan telsiz ses kayıtları, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.

Urda Tren İstasyonu'ndaki sistem arızası sonrası kontrolü devralan merkezin yaptığı vahim iletişim hatası 68 cana mal oldu.

Urda Tren İstasyonu'ndaki sistem arızası sonrası kontrolü devralan merkezin yaptığı vahim iletişim hatası 68 cana mal oldu.

SKANDAL TALİMAT: "NORMAL HIZDA DEVAM ET"


Madrid-Endülüs hattındaki Urda istasyonunda yaşanan sistem arızası sebebiyle kontrolü Madrid Atocha Ana Merkezi devraldı. Durmuş haldeki Iryo treninin makinisti saat 08:41'de arıza nedeniyle durduğunu bildirmesine rağmen, Atocha'daki teknisyen 25 km gerideki AVE trenine saatte 40 km güvenlik sınırı yerine "normal hızda ilerle" emri verdi.


Iryo treninin 7 dakika sonra hâlâ hareket edemediğini bildirmesine rağmen hiçbir uyarı yapılmadı ve 5 dakika sonra kaçınılmaz çarpışma gerçekleşti.

SKANDAL TALİMAT: "NORMAL HIZDA DEVAM ET"Madrid-Endülüs hattındaki Urda istasyonunda yaşanan sistem arızası sebebiyle kontrolü Madrid Atocha Ana Merkezi devraldı. Durmuş haldeki Iryo treninin makinisti saat 08:41'de arıza nedeniyle durduğunu bildirmesine rağmen, Atocha'daki teknisyen 25 km gerideki AVE trenine saatte 40 km güvenlik sınırı yerine "normal hızda ilerle" emri verdi. Iryo treninin 7 dakika sonra hâlâ hareket edemediğini bildirmesine rağmen hiçbir uyarı yapılmadı ve 5 dakika sonra kaçınılmaz çarpışma gerçekleşti.

TELSİZ GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI: İŞTE O İLETİŞİM


El Pais gazetesinde yayımlanan konuşma dökümlerinde AVE makinisti ile Atocha Merkezi arasındaki diyalog şöyle yansıdı:


  • Atocha: "LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin."
  • AVE Makinisti: "Normal hızda mı?"
  • Atocha: "Evet."


Iryo makinisti saat 08.41'de BSL sinyali alamadığını ve durduğunu bildirmesine rağmen güvenlik protokolleri hiçe sayıldı.

TELSİZ GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI: İŞTE O İLETİŞİMEl Pais gazetesinde yayımlanan konuşma dökümlerinde AVE makinisti ile Atocha Merkezi arasındaki diyalog şöyle yansıdı:Atocha: "LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin."AVE Makinisti: "Normal hızda mı?"Atocha: "Evet."Iryo makinisti saat 08.41'de BSL sinyali alamadığını ve durduğunu bildirmesine rağmen güvenlik protokolleri hiçe sayıldı.

KONTROL MERKEZİ HAKKINDA SORUŞTURMA: GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDI


Ağır ihmal ve kusurun tespit edilmesinin ardından Toledo yakınlarındaki kaza ile ilgili adli süreç hızlandı. Madrid'deki Atocha Tren İstasyonu'nda bulunan ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde olay günü ve saatinde görev yapan tüm çalışanlar sorguya çekildi ve ifadeleri alındı.

KONTROL MERKEZİ HAKKINDA SORUŞTURMA: GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDIAğır ihmal ve kusurun tespit edilmesinin ardından Toledo yakınlarındaki kaza ile ilgili adli süreç hızlandı. Madrid'deki Atocha Tren İstasyonu'nda bulunan ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde olay günü ve saatinde görev yapan tüm çalışanlar sorguya çekildi ve ifadeleri alındı.

36 YAŞINDAKİ MAKİNİST HAYATINI KAYBETTİ


Kaza alanında bini aşkın personel, dronlar, helikopterler ve hassas burunlu arama köpekleriyle arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Kazada hayatını kaybeden AVE hızlı treninin 36 yaşındaki makinisti Antonio Acedo Meneses'in dedesi ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu öğrenildi. Ttrendeki stajyer makinist David Cabanas'ın da kaza anında yaşamını yitirdiği duyuruldu.

36 YAŞINDAKİ MAKİNİST HAYATINI KAYBETTİKaza alanında bini aşkın personel, dronlar, helikopterler ve hassas burunlu arama köpekleriyle arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Kazada hayatını kaybeden AVE hızlı treninin 36 yaşındaki makinisti Antonio Acedo Meneses'in dedesi ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu öğrenildi. Ttrendeki stajyer makinist David Cabanas'ın da kaza anında yaşamını yitirdiği duyuruldu.

AİLELER YAS İÇİNDE


Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde kurbanların aileleri için kriz ve irtibat merkezleri kuruldu. Uzaktaki veya yurt dışındaki yakınlar sosyal medyada kayıp ilanı vererek sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor.

AİLELER YAS İÇİNDEKaza bölgesinde ve Toledo şehrinde kurbanların aileleri için kriz ve irtibat merkezleri kuruldu. Uzaktaki veya yurt dışındaki yakınlar sosyal medyada kayıp ilanı vererek sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor.

Kazaya karışan firmalardan Renfe, Aralık ayına kadar Madrid-Endülüs hattındaki bilet satışlarını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Kazaya karışan firmalardan Renfe, Aralık ayına kadar Madrid-Endülüs hattındaki bilet satışlarını tamamen durdurduğunu açıkladı.
Başlıklar :İspanyaHızlı trenKaza
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026