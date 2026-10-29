İspanya'daki tren faciasında vahim ihmal: Telsiz kayıtları sızdı
İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı iki hızlı trenin çarpıştığı kazanın telsiz kayıtları ortaya çıktı. Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi'ndeki görevli teknisyenin, makineste hatalı talimat verdiği anlaşıldı. İşte göz göre göre gelen faciada yeni detaylar...
İspanya'da dün saat 08:54'te meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan hızlı tren kazasının detayları netleşiyor.
El Pais gazetesinde yayımlanan telsiz ses kayıtları, facianın göz göre göre geldiğini ortaya koydu.
Urda Tren İstasyonu'ndaki sistem arızası sonrası kontrolü devralan merkezin yaptığı vahim iletişim hatası 68 cana mal oldu.
SKANDAL TALİMAT: "NORMAL HIZDA DEVAM ET"
Madrid-Endülüs hattındaki Urda istasyonunda yaşanan sistem arızası sebebiyle kontrolü Madrid Atocha Ana Merkezi devraldı. Durmuş haldeki Iryo treninin makinisti saat 08:41'de arıza nedeniyle durduğunu bildirmesine rağmen, Atocha'daki teknisyen 25 km gerideki AVE trenine saatte 40 km güvenlik sınırı yerine "normal hızda ilerle" emri verdi.
Iryo treninin 7 dakika sonra hâlâ hareket edemediğini bildirmesine rağmen hiçbir uyarı yapılmadı ve 5 dakika sonra kaçınılmaz çarpışma gerçekleşti.
TELSİZ GÖRÜŞMELERİ ORTAYA ÇIKTI: İŞTE O İLETİŞİM
El Pais gazetesinde yayımlanan konuşma dökümlerinde AVE makinisti ile Atocha Merkezi arasındaki diyalog şöyle yansıdı:
- Atocha: "LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin."
- AVE Makinisti: "Normal hızda mı?"
- Atocha: "Evet."
Iryo makinisti saat 08.41'de BSL sinyali alamadığını ve durduğunu bildirmesine rağmen güvenlik protokolleri hiçe sayıldı.
KONTROL MERKEZİ HAKKINDA SORUŞTURMA: GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDI
Ağır ihmal ve kusurun tespit edilmesinin ardından Toledo yakınlarındaki kaza ile ilgili adli süreç hızlandı. Madrid'deki Atocha Tren İstasyonu'nda bulunan ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde olay günü ve saatinde görev yapan tüm çalışanlar sorguya çekildi ve ifadeleri alındı.
36 YAŞINDAKİ MAKİNİST HAYATINI KAYBETTİ
Kaza alanında bini aşkın personel, dronlar, helikopterler ve hassas burunlu arama köpekleriyle arama kurtarma çalışmalarını gece boyunca sürdürdü. Kazada hayatını kaybeden AVE hızlı treninin 36 yaşındaki makinisti Antonio Acedo Meneses'in dedesi ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu öğrenildi. Ttrendeki stajyer makinist David Cabanas'ın da kaza anında yaşamını yitirdiği duyuruldu.
AİLELER YAS İÇİNDE
Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde kurbanların aileleri için kriz ve irtibat merkezleri kuruldu. Uzaktaki veya yurt dışındaki yakınlar sosyal medyada kayıp ilanı vererek sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor.
Kazaya karışan firmalardan Renfe, Aralık ayına kadar Madrid-Endülüs hattındaki bilet satışlarını tamamen durdurduğunu açıkladı.