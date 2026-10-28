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İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 68 kişi öldü

İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 68 kişi öldü

16:05, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:16, 28/10/2026, Çarşamba
AA
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İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 68 kişi öldü
Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e çıktı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerini sundu. Öte yandan yaşanan facia nedeniyle İspanya'da üç günlük ulusal yas ilan edildi.


İspanya'nın El Pais gazetesinin haberinde, hızlı tren kazasıyla ilgili gerek merkezi hükümetin gerekse Kastilya ve Leon özerk yönetiminin en az 10 kişinin öldüğünü doğruladığı ifade edildi.

Sabah yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkisinde iki hızlı yolcu treni çarpışmıştı.

Kazaya ilişkin 112 Acil Servis kaynaklarından verilen ilk bilgilerde, çarpışmada iki vagonun yamaçtan devrildiği belirtilmişti.

Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait diğer bir hızlı trenin çarpışmasının kazaya neden olduğu ifade ediliyor.

Görgü tanıkları, çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin kaza yerine geldiğini belirtti.

Diğer yandan, 29 Kasım'daki erken genel seçim için kampanyalar yürüten Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve muhalefetteki siyasi partilerin liderlerinin kaza nedeniyle sabahki programlarını iptal ettikleri ve bölgeye gidecekleri açıklandı.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

İspanyol basını, kazanın insan hatasına işaret ettiğini ileri sürdü.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e çıktı

İspanya'da iki hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Yaşanan kazanın ardından ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi.

Türkiye'den hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Bakanlık, İspanya’da meydana gelen tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İspanya’nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşının bulunmadığı ve gelişmelerin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği aktarıldı.

Başlıklar :İspanyaHızlı trenKaza
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