İran ve Belarus’tan enerji hamlesi
15:46, 28/10/2026, Çarşamba
AA
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İran ile Belarus, enerji alanındaki işbirliğini genişletmek için mutabakat zaptına imza attı. Yenilenebilir enerji, elektrik sistemleri ve altyapı yatırımlarını kapsayan anlaşmayla iki ülke arasında teknik eğitim ve uzmanlar düzeyindeki temasların da artırılması hedefleniyor.
İran ve Belarus, enerji sektöründe ikili işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzaladı.
İran basınına yansıyan haberlere göre İran ve Belarus arasında imzanan mutabakat zaptı, yenilenebilir enerji, enerji altyapısı, elektrik sistemleri ve teknik eğitim konularında hükümler içeriyor.
Mutabakat zaptında, enerji alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra ilgili yetkililer ve uzmanlar arasında çeşitli toplantılar düzenlenmesine yönelik hükümler de yer alıyor.
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