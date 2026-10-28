Hollanda’da Filistin için sessiz nöbet: Protesto 111 haftadır aralıksız sürüyor

Rusya’nın Harkiv’e İHA saldırısında 5 kişi yaralandı

Ukrayna’nın Harkiv kentine gece saatlerinde düzenlenen Rusya kaynaklı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılarda konutlar, ticari ve üretim binaları ile çok sayıda araç ve garaj hasar gördü. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıların hedefindeki çok katlı bir konutta ve çevredeki yapılarda hasar meydana geldi. Bazı binalarda çıkan yangınlara ekipler müdahale ederken, bölge sakinleri de tahliye edildi. Saldırı sonrası yangın söndürme ve güvenlik çalışmaları sürdürülürken, hasar gören alanlar ekipler tarafından kontrol altına alındı.