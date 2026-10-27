Sırbistan eski Cumhurbaşkanı Vucic: Seçimleri kaybettiğimiz çok açık

Sırbistan’da başbakanlık için yarışan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, seçim yenilgisini kabul ederek, "Bu seçimleri kaybettiğimiz açık. Parlamentoda Öğrenci Listesi yaklaşık 135, biz ise yaklaşık 105 sandalye alacağız. Bizim yaklaşık 1 milyon 720 bin, onların ise yaklaşık 2 milyon 200 bin oyu var" dedi.