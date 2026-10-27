Bir ülkeden dikkat çeken ChatGPT ve Claude kararı: İki yapay zekâya yasak geldi
İsveç hükümeti, hassas verilerin güvenliği ve kamu görevlerinde yapay zekâ kullanımına ilişkin endişeler nedeniyle ChatGPT ve Claude’un iş bilgisayarlarında kullanılmasını durdurdu. Bu hafta yürürlüğe giren uygulama kapsamında çalışanlar yapay zekâdan daha sıkı kontroller altında yararlanabilecek. Kısıtlamaların Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulunda da uygulandığı bildirildi.
Güvenlik endişeleri kararda etkili oldu
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, 2026'nın başında gerçekleştirilen araştırmada yapay zekâ platformlarının kamu görevlerinin yerine getirilmesinde “sorunlu” kullanıma yol açtığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi. Söz konusu kısıtlamanın, hassas verilerin işlenmesine ilişkin güvenlik kaygıları nedeniyle hayata geçirildiği bildirildi.
Yapay zekâ kullanımı sıkı denetime tabi olacak
Yeni uygulamanın bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedilen açıklamada, hükümet çalışanlarının yapay zekâ araçlarından daha sıkı kontroller çerçevesinde yararlanabileceği ifade edildi. Karar kapsamında çalışanlar, iş bilgisayarlarında OpenAI'ın ChatGPT aracını ve Anthropic'in geliştirdiği Claude modelinin sürümlerini kullanamayacak.
Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulu da kısıtlamaya gitti
İsveç medyasında yer alan haberlerde, ülkedeki Vergi Dairesi ile Ulusal Bakım Kurulunda da ChatGPT ve Claude kullanımına yönelik kısıtlamalar getirildiği aktarıldı.