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Avrupa’da asker sokakta

Avrupa’da asker sokakta

04:00, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Avrupa’da asker sokakta
Fransa.

Fransa’da, ekonomik zorluklara karşı başlayan ve İtalya’ya da sıçrayan protestolar dün de sürdü. 70 bin polisin sokaklarda olduğu Fransa’da gösterilere en az 410 bin, sendikanın açıklamasına göre 800 bin kişi katıldı. Bin kişi gözaltına alındı. İtalya’da başkent Roma ile Milano ve Napoli gibi büyük kentlerde elit paraşütçü birliğinden 500 asker sokaklardaydı.

Fransa’da hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklara karşı 17 Ekim’de başlayan protestolar dün en geniş katılımına ulaştı. Başta başkent Paris olmak üzere Marsilya, Lyon, Lille, Grenoble’da protestocular meydanlara aktı, polis sert müdahalede bulundu, çok sayıda insan yaralandı. Fransa İçişleri Bakanlığı gösterilere ülke genelinde eylemlere katılımın 100 bini Paris’te olmak üzere 410 bin olduğunu bildirirken, Genel İş Sendikası (CGT) 250 bini Paris'te, ülke genelinde 800 bin kişinin katıldığını ileri sürdü. Gösterilerde en az bin kişi ise gözaltına alındı.

PARİS’TE TAZYİKLİ SU VE COPLA MÜDAHALE

Fransa yönetimi gösteriler öncesinde 70 bin polisi seferber etti. Paris’te öğleden sonra İtalya Kapısı'nda toplanan eylemciler Vincennes Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Paris’in belli başlı noktalarında küçük eylem grupları oluştu. Polis yer yer eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Ayrıca polisin eylemcilere karşı cop kullandığı, bazı eylemcileri yerde sürüklediği anlar basına yansıdı. Yağmalama olaylarına karşı önlem alan Paris esnafı, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapattı.

OTOYOLU KAPATTILAR

Grenoble'da bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığı bildirildi. Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Şehirde bir dükkan, yağmalama girişiminin hedefi oldu. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığını ve bu sayının artacağını ifade etti.

SOKAK YASAĞI UZATILDI

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının süresi 26 Ekim'e kadar uzatıldı. Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

SARI YELEKLİLER’DEN 31 EKİM ÇAĞRISI

Diğer taraftan eylemlerin baş aktörü Sarı Yelekliler'den yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı. "Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

İtalya’da asker sokağa indi

  • Gösterilerin Avrupa’daki bir başka adresi de İtalya oldu. Başkent Roma ile Milano ve Napoli gibi büyük kentlerde tedbirler artırıldı. Özellikle geçen hafta büyük olayların çıktığı Milano’da, Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hafta içinde aldığı karar doğrultusunda İtalyan ordusunun elit paraşütçü birliğinden 500 asker görev yaptı. Milano’da yoğun güvenlik önlemi altında düzenlenen gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi. Emniyet teşkilatı, Carabinieri, Kara Kuvvetleri ve Guardia di Finanza'ya bağlı bin 400 kolluk kuvveti, zırhlı araçlar ve TOMA'ların stratejik noktalarda konuşlandırıldığı ifade edildi.

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Başlıklar :fransaavrupaitalyaprotestotoplum
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