Avrupa’da protesto dalgası büyüyor: Sokaklar karıştı polis müdahaleleri arttı

Fransa İçişleri Bakanlığı, sendikaların ve öğrencilerin destek verdiği Sarı Yelekliler eylemine ülke genelinde 410 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerin ardından yoğun güvenlik tedbirleri ve kısmi sokağa çıkma yasaklarının gölgesinde ülke genelinde başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlendi.

Paris Emniyet Müdürlüğünün sendikaların belirlediği eylem güzergahının dışında, şehir merkezinden daha uzak yeni bir güzergah belirlemesi tepkilere yol açarken, başkentteki eylemlere 100 bini aşkın kişi katıldı.

"Eylemlere yaklaşık 800 bin kişi katıldı"

Yerel saatle 14.00'te İtalya Kapısı'nda toplanan eylemciler Vincennes Kapısı'na doğru yürümeye başladı. Polis yer yer eylemcilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

Ayrıca polisin eylemcilere karşı cop kullandığı, bazı eylemcileri yerde sürüklediği anlar basına yansıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğü eylemlerde şu ana kadar 3 binden fazla kontrol yapıldığını ve 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yağmalama olaylarına karşı önlem alan Paris esnafı, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapattı.

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde eylemlere katılımın 410 bin olduğunu bildirirken, Genel İş Sendikası (CGT) 250 bini Paris'te olmak üzere eylemlere yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.

Öte yandan İçişleri Bakanı Laurent Nunez yerel saatle 13.00 itibarıyla gözaltına alınan eylemci sayısını 135 olarak açıkladı.

Yasaklanan yerlerde eylem yapanlara polis müdahalesi

Lyon kentinde bir grup genç, valiliğin eylem yasağı kararı aldığı Jean Moulin Lyon 3 Üniversitesi yakınlarında toplandı.

Polis yaklaşık 200 kişiden oluşan eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Grenoble'de ise bir grup eylemci, A480 otoyolunu kapatmaya çalıştı. Isere Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, eylemcilerin otoyolu kapatma girişiminin bir trafik kazasına yol açtığı ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Ayrıca valilik, Grenoble'da maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve bazı cisimler fırlattığını, polisin kamu düzenini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Binlerce eylemcinin sokağa indiği Nantes kentinde de polis ve göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı. Polis, kaldırım taşı fırlatan göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Nantes kentindeki eylemde 2 kişi yaralandı.

Şehirde bir dükkan yağmalama girişiminin hedefi olurken polis 6 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığı bildirildi. Haute-Garonne Valiliği yaralanmaya ilişkin koşulların henüz belirlenmediğini ancak konunun aydınlatılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü açıkladı.

Bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, ayrıca Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

Sarı Yeleklilerden yeni eylem sinyali

Sarı Yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.

"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.

Fransa'da 17 Ekim'de şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından Paris, Lyon, Nice, Marsilya ve Lille şehirleri başta olmak üzere birçok kentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sendika dışı tüm eylemlerin yasaklandığını açıklamış, sendikal eylemlerin de olası yağma ve şiddet olaylarına karşı valiliklerin ya da emniyet müdürlüklerinin uygun gördüğü güzergahlarda yapılması kararlaştırılmıştı.

İtalya'da zırhlı araçlar sahaya indi

İtalya'nın Milano kentinde, sendikaların ve öğrencilerin destek verdiği gösteride hükümetin eğitim politikaları protesto edildi.

Yoğun güvenlik önlemi altında düzenlenen gösteriye 10 binden fazla kişinin katıldığı bildirildi. Emniyet teşkilatı, Carabinieri, Kara Kuvvetleri ve Guardia di Finanza'ya bağlı 1 bin 400 kolluk kuvveti, zırhlı araçlar ve TOMA'ların stratejik noktalarda konuşlandırıldığı ifade edildi.

Geçmiş eylemlerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle kent genelinde yüksek alarm seviyesine geçilirken, şehir merkezi ve Piazza del Duomo çevresindeki mağazalar tedbir amacıyla vitrinlerini ahşap panellerle kapatarak hizmete ara verdi.

Belçika da karıştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvenlik güçleri, federal hükümetin politikalarını, eğitim reformlarını ve polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çeşitli kuruluşların çağrısıyla öğle saatlerinde Albertine Meydanı'nda toplanan yaklaşık 400 kişi, federal hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve Fransızca konuşan topluluktan sorumlu Eğitim Bakanlığının reformlarını protesto ederek daha iyi çalışma koşulları, alım gücünün korunması ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesini talep etti.

Polisin önceki gösterilerde orantısız güç kullandığını öne süren protestocular, polis şiddetine karşı sloganlar attı.

Gösteri sırasında Saint-Gilles bölgesinde yürüyüşe geçen gruba, yerel saatle 13.00 sıralarında polis tarafından müdahale edildi.

Bazı göstericilerin barikatları ateşe vererek polis hattını aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri, Forest Caddesi yakınlarında göz yaşartıcı gaz kullandı.

Olaylar sırasında bir grup gösterici tarafından paylaşımlı elektrikli scooterların bulunduğu alan da ateşe verildi.

Göstericilerin liberal Reform Hareketi (MR) partisinin genel merkezine ulaşma girişimi, yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle engellendi.

Polis tarafından Brüksel-Midi Tren İstasyonu yönüne uzaklaştırılan kalabalık, küçük gruplara ayrılarak dağıldı.

Saat 15.30'da sona eren gösteriye ilişkin polis, olayların "kontrolden çıkmadığını" belirtti.

9 kişi gözaltına alındı

Resmi haber ajansı Belga'nın polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, gösteri sırasında kamu düzenini bozma, yasaklı silah bulundurma ve şiddete teşvik gibi gerekçelerle toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Polisin gösteri öncesinde ve sırasında gerçekleştirdiği önleyici kontrollerde çeşitli eşyalara el koyduğu belirtildi.

Yer yer arbede yaşanmasına rağmen polis, gösteride büyük çaplı bir olay meydana gelmediğini bildirdi.

17 Kasım'da genel grev çağrısı

Göstericiler adına konuşan Celia Ponce, protestoların gençlerin geleceği, daha iyi çalışma koşulları ve kamu hizmetlerinin korunması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ponce, hükümetin politikalarına ve eğitim reformlarına karşı olduklarını belirterek, 17 Kasım'da bütün sektörlerin katılımıyla genel grev düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Fransa'da eğitim koşullarına tepki olarak başlayan öğrenci protestoları, 1 Ekim'de Belçika'da Fransızca konuşulan kesime de yayılmıştı.

Polisle protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmış, Brüksel'de 17 Ekim'de düzenlenen gösterilerin ardından yaklaşık 150 kişi gözaltına alınmıştı.

Önceki gösterilerde polisin müdahalelerine ilişkin şikayetler de gündeme gelmişti. Belçika'da polis faaliyetlerini denetleyen bağımsız kurum P Komitesine (Comite P), 21 Ekim itibarıyla gençlerin katıldığı protestolardaki polis müdahaleleriyle ilgili birçok şikayet ulaşmıştı.

Portekiz

Portekiz’de giderek derinleşen barınma krizine karşı Lizbon ve Porto’da kurulan protesto kamplarına polis müdahale etti. Sabah saat 06.00’da iki kentte eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 55 kişi gözaltına alınırken iki kişi hafif yaralandı.

Komşu İspanya’da başlayan konut protestolarının ardından Porto’daki Dom João I Meydanı ile Lizbon’daki Rossio Meydanı’nda çadır kampları kuruldu. Eylemler, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkelerde hayat pahalılığına ve bütçe kesintilerine karşı düzenlenen protestolarla aynı dönemde gerçekleşti.

Polis, sabah saat 06.00’da iki kentte eş zamanlı operasyon başlatarak protestoculara kampların yasa dışı olduğu uyarısında bulundu. Porto’da göstericiler çadırlarını büyük ölçüde kendi istekleriyle sökerken Lizbon’daki Rossio Meydanı’nda polis müdahalesi yaşandı.

Lizbon’daki kampın sözcülerinden Carla Valadão, polis operasyonunu “çok sert” sözleriyle değerlendirdi. Valadão, protestolara yeniden başlayacaklarını belirtti.

Polis yetkilisi Sérgio Soares ise gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliyenin “sakin, orantılı ve uygun bir şekilde, polis hücumu olmadan” gerçekleştirildiğini savundu. Soares, bölgeyi kendi isteğiyle terk etmeyi kabul etmeyen 55 kişinin gözaltına alındığını, hafif yaralanan iki kişinin ise tedavi altına alındığını bildirdi.

Porto Belediye Başkanı Pedro Duarte de gösterilerin barışçıl ve yasal çerçevede sürmesi koşuluyla barınma konusundaki endişeleri dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Tiran sokakları savaş alanına döndü

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da göstericiler ile polis arasında devam eden çatışmalar nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. Çevre Bakanlığı dahil resmi kurumları ve bankaları ateşe veren göstericiler, dükkan vitrinlerini kırdı, polise havai fişek ve taş attı. Polis müdahalesi sırasında gözünden yaralanan ve kanlar içinde kalan bir genç ise hastaneye kaldırıldı.

Arnavutluk’taki hükümet karşıtı gösteriler, bugün de polis ile protestocular arasındaki şiddetli çatışmalarla devam etti. Binlerce kişinin katıldığı eylemlerde göstericiler, Başbakan Edi Rama’nın istifasını talep etti. Protestocular saat 14.00 civarında Eğitim Bakanlığı önünde toplandı, polise taş ve kaya attı.

Polisin uzaklaştırdığı göstericiler şehrin farklı noktalarına dağıldı. Göstericiler polise taş, havai fişek ve molotof kokteyli fırlatırken, polis de göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Çevre Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı dahil resmi kurumlar ile bankaları ateşe veren göstericiler, dükkan vitrinlerini kırdı. Gösteriler sırasında gözünden yaralanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Görüntüleri paylaşan ana muhalefet partisi Demokrat Parti (PD) milletvekili Belind Kelliçi, "Bu delilik, Polis, genç göstericiyi plastik mermiyle gözünden vurdu. Bu barbarca şiddetin emrini veren ve uygulayan Başbakan Edi Rama’dır" dedi.

Aynı görüntüleri paylaşan PD lideri Sali Berisha ise, "Suçlular, gazetecilik mezunu barışçıl gösterici Erion Vishkulli’yi gözünden vurdu. Gözünde bir mermi var. Bu devlet eliyle işlenmiş ağır bir suçtur" ifadelerini kullandı.

Bir polis de alevler içinde kaldı

İktidardaki Sosyalist Parti’nin (PS) merkezi yakınındaki gösteriler sırasında protestocular, güvenlik güçlerine çok sayıda havai fişek ve molotof kokteyli attı. Bunlardan biri, bir polis memurunun alevler içinde kalmasına neden oldu. Olaya ait görüntülerde polis, çaresiz halde yerde yuvarlanarak alevlerden kurtulmaya çalışırken görüldü.

Günün en çarpıcı görüntüleri arasında, polislerin köşeye sıkıştırdıkları bir göstericiyi bilincini yitirene kadar coplarla darbettiği anlar da yer aldı. Görüntülerde polisin yerde hareketsiz kalan göstericiyi kendi haline bıraktığı, bir gazetecinin ise göstericinin sağlık durumunu kontrol etmek için yanına geldiği görüldü.

Ünlü İskender Bey Meydanı’nda atılan havai fişekler ve diğer yanıcı maddeler nedeniyle küçük çaplı yangınlar çıktı.

Göstericilerin talebi

Yolsuzluğu, işsizlik ve düşük eğitim standartları nedeniyle öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen gösterilerde Başbakan Edi Rama’nın istifasını talep ediliyor.

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