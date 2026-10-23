Fransa’da sıkıyönetim: Ülkede cumartesi günü gerilimi yaşanıyor

Fransa'yı bir ayı aşkın süredir etkisi altına alan, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe tepki olarak başta öğrenci grupları olmak üzere, Sarı Yelekliler, sendikalar, sol partiler, işçiler, çiftçiler ve toplumun gelir düzeyi düşük kesimi tarafından desteklenen eylemlerde gerilim düşmezken, güvenlik önlemleri neredeyse "sıkıyönetim" düzeyine yükseltildi. Fransız hükümeti, yarın (cumartesi) düzenlenmesi planlanan yeni gösteriler için en üst düzeyde teyakkuz haline geçildiğini açıkladı. Ülke hükümeti, kamu düzeninin bozulması riski nedeniyle dün başkent Paris ile Lille, Lyon ve Grenoble şehirlerinde gösterileri yasakladı. Ülkenin başkenti Paris polisi, belirli bölgelerde yerel saatle 08.00 ile 20.00 arasında toplanma ve gösteri yapılmasını yasaklayan bir karar aldı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, Bastille ve Cumhuriyet meydanları, parlamentonun her iki kanadı ile Louvre Müzesi ve Şanzelize Caddesi’nin de aralarında bulunduğu bazı turistik bölgelerin yasak kapsamına alındığı belirtildi.

YASAĞA RAĞMEN TOPLANMA KARARI

Fransa’nın en büyük şehirlerinden Lyon’daki üniversiteler arası koordinasyon, Rhone Valiliği’nin kent genelinde saat 13.00 ile 18.00 arasında getirdiği gösteri yasağına rağmen, saat 14.00’te Guichard Meydanı’nda yapılması planlanan toplanmayı sürdürme kararı aldı. Üniversiteler arası genel kurulun eylem koordinasyon komitesi tarafından yayınlanan açıklamada, "Devletin harekete yönelik bu saldırısını reddetmek ve örgütlenmeye devam etmek son derece önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

EN ÜST DÜZEYDE TEYAKKUZ

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Jean-Didier Berger, ülkede yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, cumartesi günü için "en üst düzeyde teyakkuz halinde" olduklarını belirterek, "Fransızların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu. Yarın güvenlik güçlerinin görevlendirilme düzeyinin 17 Ekim’dekinden "yüzde 20 daha fazla" olacağını duyuran Fransız bakan, "İzinleri kaldırdık. İzinli olması gereken ancak artık izin kullanmayacak kişileri göreve çağırdık" dedi. Sentinelle operasyonunda görev yapan güvenlik güçlerinin yanı sıra GIGN (Ulusal Jandarma Müdahale) ve RAID (Araştırma, Yardım, Müdahale ve Caydırma Birimi) gibi özel birimler de görevlendirilecek" sözlerine ekledi.

Öğrenciler dört koldan Belgrad'a yürüdü

Sırbistan’da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesi ülkenin başkenti Belgrad’da eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’e karşı gövde gösterisi yapıldı. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen öğrenci ve vatandaş konvoyları, 25 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Öğrenci Listesi hareketinin kampanya mitingi için başkent Belgrad’daki Öğrenci Meydanı’na ulaştı. Doğu Sırbistan’dan gelen grup altı günde yaklaşık 240 kilometre katetti. Varışta katılımcılara madalya ve teşekkür belgeleri takdim edilirken, güzergâh boyunca vatandaşlar tarafından yiyecek ve içecekle desteklenen gruplar için Vasa Çarapica Caddesi’nde trafik durduruldu ve Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun polis önlemi alındı.

Üniversiteyi abluka altına aldılar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünün girişini kapattı. Öğrenciler, günün erken saatlerinde Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) Solbosch Kampüsü'nün önünde toplandı. Öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, kapattıkları kampüs girişine "Ordu için değil, eğitim için bütçe" mesajı içeren pankartlar astı. Son haftalarda Avrupa genelinde olduğu gibi Belçika'nın farklı kentlerinde de öğrenciler eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı protestolar düzenlemeye devam ediyor.

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