Anasayfa
Dünya
Avrupa
Fransa’da sıkıyönetim: Ülkede cumartesi günü gerilimi yaşanıyor

Fransa’da sıkıyönetim: Ülkede cumartesi günü gerilimi yaşanıyor

04:00, 23/10/2026, CumaG: Güncelleme: 04:00, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Fransa’da sıkıyönetim: Ülkede cumartesi günü gerilimi yaşanıyor
Fransa.

Fransa’da geçen hafta sonu düzenlenen protesto-larda yaşanan şiddet olayları ve yağmaların ardından dün Paris, Lille, Lyon ve Grenoble şehirlerinde gösteriler yasaklandı. Polis ise yarın düzenlenmesi planlanan büyük bir gösteriye hazırlanıyor.

Fransa'yı bir ayı aşkın süredir etkisi altına alan, hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşe tepki olarak başta öğrenci grupları olmak üzere, Sarı Yelekliler, sendikalar, sol partiler, işçiler, çiftçiler ve toplumun gelir düzeyi düşük kesimi tarafından desteklenen eylemlerde gerilim düşmezken, güvenlik önlemleri neredeyse "sıkıyönetim" düzeyine yükseltildi. Fransız hükümeti, yarın (cumartesi) düzenlenmesi planlanan yeni gösteriler için en üst düzeyde teyakkuz haline geçildiğini açıkladı. Ülke hükümeti, kamu düzeninin bozulması riski nedeniyle dün başkent Paris ile Lille, Lyon ve Grenoble şehirlerinde gösterileri yasakladı. Ülkenin başkenti Paris polisi, belirli bölgelerde yerel saatle 08.00 ile 20.00 arasında toplanma ve gösteri yapılmasını yasaklayan bir karar aldı. Yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, Bastille ve Cumhuriyet meydanları, parlamentonun her iki kanadı ile Louvre Müzesi ve Şanzelize Caddesi’nin de aralarında bulunduğu bazı turistik bölgelerin yasak kapsamına alındığı belirtildi.

YASAĞA RAĞMEN TOPLANMA KARARI

Fransa’nın en büyük şehirlerinden Lyon’daki üniversiteler arası koordinasyon, Rhone Valiliği’nin kent genelinde saat 13.00 ile 18.00 arasında getirdiği gösteri yasağına rağmen, saat 14.00’te Guichard Meydanı’nda yapılması planlanan toplanmayı sürdürme kararı aldı. Üniversiteler arası genel kurulun eylem koordinasyon komitesi tarafından yayınlanan açıklamada, "Devletin harekete yönelik bu saldırısını reddetmek ve örgütlenmeye devam etmek son derece önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

EN ÜST DÜZEYDE TEYAKKUZ

Fransa İçişleri Bakan Yardımcısı Jean-Didier Berger, ülkede yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, cumartesi günü için "en üst düzeyde teyakkuz halinde" olduklarını belirterek, "Fransızların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz" diye konuştu. Yarın güvenlik güçlerinin görevlendirilme düzeyinin 17 Ekim’dekinden "yüzde 20 daha fazla" olacağını duyuran Fransız bakan, "İzinleri kaldırdık. İzinli olması gereken ancak artık izin kullanmayacak kişileri göreve çağırdık" dedi. Sentinelle operasyonunda görev yapan güvenlik güçlerinin yanı sıra GIGN (Ulusal Jandarma Müdahale) ve RAID (Araştırma, Yardım, Müdahale ve Caydırma Birimi) gibi özel birimler de görevlendirilecek" sözlerine ekledi.

Öğrenciler dört koldan Belgrad'a yürüdü

  • Sırbistan’da pazar günü yapılacak erken genel seçim öncesi ülkenin başkenti Belgrad’da eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’e karşı gövde gösterisi yapıldı. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen öğrenci ve vatandaş konvoyları, 25 Ekim’de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Öğrenci Listesi hareketinin kampanya mitingi için başkent Belgrad’daki Öğrenci Meydanı’na ulaştı. Doğu Sırbistan’dan gelen grup altı günde yaklaşık 240 kilometre katetti. Varışta katılımcılara madalya ve teşekkür belgeleri takdim edilirken, güzergâh boyunca vatandaşlar tarafından yiyecek ve içecekle desteklenen gruplar için Vasa Çarapica Caddesi’nde trafik durduruldu ve Cumhuriyet Meydanı’nda yoğun polis önlemi alındı.

Üniversiteyi abluka altına aldılar

  • Belçika'nın başkenti Brüksel'de, öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, üniversite kampüsünün girişini kapattı. Öğrenciler, günün erken saatlerinde Brüksel Özgür Üniversitesi (ULB) Solbosch Kampüsü'nün önünde toplandı. Öğrenim harçlarına yapılması planlanan zam ve yükseköğretim finansmanındaki kesintilere tepki gösteren öğrenciler, kapattıkları kampüs girişine "Ordu için değil, eğitim için bütçe" mesajı içeren pankartlar astı. Son haftalarda Avrupa genelinde olduğu gibi Belçika'nın farklı kentlerinde de öğrenciler eğitim politikalarına ve bütçe kesintilerine karşı protestolar düzenlemeye devam ediyor.

Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinde bilanço ağırlaşıyor
Dünya
Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinde bilanço ağırlaşıyor
Fransa'da öğrenci protestoları: Üniversite binası önünde oturma eylemi düzenlendi
Dünya
Fransa'da öğrenci protestoları: Üniversite binası önünde oturma eylemi düzenlendi

Başlıklar :fransaprotestotoplumsıkıyönetim
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026