Fransa’da Sarı Yelekliler eylemlerinde bilanço ağırlaşıyor
10:29, 22/10/2026, Perşembe
DHA
Arşiv
Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında yağma olaylarına karışan 174 kişinin tutuklandığını açıkladı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığını belirten Darmanin, kamera kayıtları ve sosyal medyadaki görüntüler üzerinden yeni gözaltıların yapılabileceğini söyledi.
Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin ülkedeki eylemlerde yağmalama olaylarına karışan 174 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Marsilya'ya yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulundu. Darmanin, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 917'sinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti. 174 kişinin tutuklandığını söyleyen Darmanin,
“Bu son derece önemli bir sayı. Bunlar özellikle adli sicili temiz olan kişilerden oluşuyor. Güvenlik kamerası ve sanal medyadaki görüntüler gelecek saatlerde başka kişilerin gözaltına alınmasını sağlayacak”ifadelerini kullandı.
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