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Yazılımdaki güvenlik açığı Avrupa’da kamu sitelerini devre dışı bıraktı

Yazılımdaki güvenlik açığı Avrupa’da kamu sitelerini devre dışı bıraktı

22:50, 21/10/2026, Çarşamba
IHA
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Yazılımdaki güvenlik açığı Avrupa’da kamu sitelerini devre dışı bıraktı
PHP’deki güvenlik açıkları nedeniyle Avrupa’da çok sayıda kamu sitesi kapatıldı.

Dünya genelinde yaygın kullanılan PHP yazılım dilinde tespit edilen iki güvenlik açığı, Avrupa’da çok sayıda kamu kurumunun internet sitesinin tedbir amacıyla kapatılmasına neden oldu. Belçika başta olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya’da çeşitli kamu hizmetleri devre dışı bırakılırken, Belçika Siber Güvenlik Merkezi henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını açıkladı.

Dünya genelinde yaygın kullanım alanına sahip PHP yazılım dilinde ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle Avrupa’da kamuya ait birçok internet sitesi devre dışı kaldı.

Birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı

Avrupa’da birçok internet sitesi servis dışı kaldı. Dünya genelinde yaygın kullanım alanına sahip PHP yazılım dilindeki güvenlik açığı, Avrupa’da kamu kurumlarına ait internet sitelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda internet sitesini etkiledi. Başta Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Belçika olmak üzere Hollanda, Fransa, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde kamuya ait birçok internet sitesi tedbir amacıyla kapatıldı. Siber güvenlik uzmanları tarafından yakından takip edildiği belirtilen sorun, dünya genelinde yoğun olarak kullanılan PHP adlı yazılım dilinde rastlanan iki güvenlik açığının tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB), henüz doğrulanmış bir saldırı olmadığını açıkladı ancak riskin yüksekliği nedeniyle sitelerin kapatılmasını tavsiye etti. CCB’nin kendi sitesi de güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

Hastaneler de etkilendi

Belçika’da Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının internet siteleri servis dışı bırakıldı. Söz konusu siber açıklar nedeniyle hastaneler başta olmak üzere birçok kurum etkilendi. Tedbir kapatmalarından Belçika medyası ve eğitim platformlarının da etkilendiği bildirildi. Belçika’nın Flaman kesimindeki kamu siteleri büyük oranda devre dışı bırakıldı.

Hollanda’da ulusal dijital kimlik sistemi DigiD, Rotterdam Limanı portalı, Schiphol Havalimanı mobil uygulaması, Temsilciler Meclisi internet siteleri, Fransa’da emniyet birimlerinin internet siteleri, Almanya ve Finlandiya’da kamu siteleri tedbir amacıyla kapatıldı.

Siber saldırı yok, sistemler güncelleniyor

Ortaya çıkan güvenlik açığı ile yaşanan süreç, Avrupa’nın dijital altyapısının kırılganlığını gösteren son yılların en geniş çaplı siber güvenlik operasyonu olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar ve kamu yetkilileri, sistem kapatmalarının siber saldırıdan kaynaklanmadığını, güvenlik ve tedbir amaçlı olduğunu belirtiyor. Söz konusu ülkelerde kapalı tutulan sitelerde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtilirken, sitelerin yeniden ne zaman aktif edilebileceği konusunda bilgi verilmedi.


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Başlıklar :İnternetYazılımAvrupa
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