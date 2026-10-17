Fransa'nın en eski mason locasında veri krizi
04:00, 17/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Grand Orient de France.
Fransa'nın en eski mason locası Grand Orient de France'tan (Fransa Büyük Doğusu) yüzlerce kurum içine has belgelerin sızdırıldığı iddia edildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, aralarında üyelerin iletişim bilgilerinin de bulunduğu yüzlerce belge internet ortamına sızdırıldı. Çoğunlukla 2017-2026 yıllarını kapsayan 700'ü aşkın dosyada örgütün toplantı tutanakları, mali raporları, iç yazışmaları ve bazı locaların faaliyetlerine ilişkin kayıtlar yer aldı. Ayrıca Eylül 2024 tarihli bir belgede mason locasıyla bağlantılı kişilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaralarının bulunması dikkati çekti. Grand Orient de France'tan yapılan yazılı açıklamada, locanın bazı belgelerinin internete sızdırıldığı doğrulandı.
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Başlıklar :fransaMason Locasıavrupa