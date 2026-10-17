Fransa'nın en eski mason locasında veri krizi

Yerel basında yer alan haberlere göre, aralarında üyelerin iletişim bilgilerinin de bulunduğu yüzlerce belge internet ortamına sızdırıldı. Çoğunlukla 2017-2026 yıllarını kapsayan 700'ü aşkın dosyada örgütün toplantı tutanakları, mali raporları, iç yazışmaları ve bazı locaların faaliyetlerine ilişkin kayıtlar yer aldı. Ayrıca Eylül 2024 tarihli bir belgede mason locasıyla bağlantılı kişilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaralarının bulunması dikkati çekti. Grand Orient de France'tan yapılan yazılı açıklamada, locanın bazı belgelerinin internete sızdırıldığı doğrulandı.

Hayat

İsveç'ten Çorum'a dönüş yaptılar: Açtıkları dükkana yurdun dört bir yanından müşteri geliyor

Hayat

Milyonda 3 kişide görülüyor: Omuriliğini sıkıştıran hastalık yüzünden ayağını iple kaldırıyordu

Hayat

Filistin’e destek vermişti: Sally Rooney’nin kitaplarının İngiltere’de satışı durduruluyor