Milyonda 3 kişide görülüyor: Omuriliğini sıkıştıran hastalık yüzünden ayağını iple kaldırıyordu

Ameliyat edilen 61 yaşındaki Tacettin Korkmaz ise yürüme zorluğu nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Daha önce birkaç hastaneye başvurdum, son olarak Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meftun Zerbizade'ye geldim. Raporlarımıza baktı, tetkiklerimizi yaptı ve bize ameliyat önerdi. Doktor bana 'yüzde 65 riski var, olmak istersen yaparız' dedi. Ben de kabul ettim, Kars'a böyle bir doktorun gelmesi çok önemli, burada yine birkaç ameliyat yaptı, kendisine teşekkür ediyorum. Önceden cebimde iple ayağımı kaldırıp yürüyordum, ameliyattan sonra yürümeye başladım, bastondan da kurtuldum" diye konuştu.